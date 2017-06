“La hora del sur continuará por largo rato”: Mauricio Oliva

***Oliva recordó que como presidente del Congreso Nacional, a la primera persona que visitó en Choluteca fue al actual alcalde Quintín Soriano a quien le ratificó dos cosas, la primera es que le iba a apoyar y eso ha quedado demostrado, la segunda fue manifestarle que no votó por él.

Choluteca, Honduras.

“No se preocupen, descuídense la obra de la Hora del Sur apenas comienza, seguirá por largo rato”, expresó este martes el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en el acto de inauguración de la terminal de pasajeros del aeródromo de la ciudad de Choluteca en el que participó el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.

Durante su discurso, Oliva refirió que esta mañana cuando sobrevolaban junto al mandatario Hernández el departamento de Choluteca, recordó que hace siete años cuando también hicieron lo mismo con el ahora gobernante, éste siendo el presidente del Congreso Nacional, le apuntó sobre el enorme potencial que tiene la región sur del país y visualizó el crecimiento de la zona mediante una mejor infraestructura vial y con el desarrollo de negocios como el cultivo del camarón, caña de azúcar, mayor infraestructura hotelera.

Fue entonces cuando el entonces titular del Legislativo, le dijo: “Vuélele ojo doctor, pongámosle un poquito ahí, pero no le hemos puesto poquito porque con la gestión en el Congreso empezó una serie de legislación que ahora facilitan las cosas, como el famoso fast track, que es una cuestión rápida para construir, pagamos un justiprecio, o nos arreglamos después, pero las obras no se pueden parar”.

Asimismo, apuntó la mejor direccionalidad del Presupuesto General de la República, enfocada en los polos de desarrollo con que se cuenta y hoy se están empezando a ver algo de la cosecha que se sembró desde hace algunos años, aunque la incomodidad sea parte de ese costo, pero siempre hay que “ponerse la vara en lo más alto”.

Oliva recordó que como presidente del Congreso Nacional, a la primera persona que visitó en Choluteca fue al actual alcalde Quintín Soriano a quien le ratificó dos cosas, la primera es que le iba a apoyar y eso ha quedado demostrado, la segunda fue manifestarle que no votó por él.

Rememoró también cómo un grupo de ciudadanos llegaron a buscarlo a su casa y le pidieron construir un nuevo estadio de fútbol para Choluteca, se conformó un comité, se hicieron las gestiones y gracias a la receptividad del presidente Hernández, dentro de un mes esa obra será una completa realidad.

Destacó también que aunque hay incomodidad por la construcción de la nueva carretera del sur, ahora el país va a contar con la mejor red vial de la región y “prepárense para criticarnos más porque ya se van a abrir los sobres de licitación para las obras de pavimentación de Orocuina a Apacilagua y de Yusguare a El Corpus, a eso me comprometí y hace tres años y medio ahí en la cancha de La Libertad a pesar de venir de un accidente aéreo allá por Talanga, el actual presidente de la República proclamó, allí en la cancha de La Libertad, llegó la Hora del Sur, muchos no lo creyeron pero la Hora del Sur está corriendo”.

Oliva también aludió la construcción de un circuito de canchas de futbolito con alumbrado eléctrico, graderías y grama sintética.

“Todos esos grupos han llegado a mi casa a pedirme que las querían son necesidades sentidas, no me las he inventado yo, al final de cuentas voy a tomar una frase de Thomas Jefferson quien decía que siempre va a ser mejor saber la verdad que ignorarla, que siempre va a ser mejor estar despierto que dormido y que es preferible equivocarse mil veces, a no hacer nada”, acotó.

Agradeció al viceministro de Defensa Nacional, Fredy Santiago Díaz, porque a sugerencia del presidente Hernández, fue el encargado de la construcción de la terminal de pasajeros en tan solo tres meses.

Al cerrar su discurso, Oliva recalcó que “no se preocupen, descuídense, la obra de la Hora del Sur continuará por largo rato”.

La pista de aterrizaje, desde su construcción en el año de 1986 y durante dos años, fue utilizada para maniobras militares estadounidenses; para 1988 continuó siendo manejada en labores de fumigación en las labores agropecuarias de toda la zona.

Actualmente hay instaladas oficinas de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), con sus operadores de turno, ya que desde el 3 de abril del presente año se activaron los vuelos comerciales con una afluencia aproximada de 20 pasajeros diarios, y para la próxima semana se realizará un estimado de dos vuelos por día y un tercer vuelo en días alternos.

Dentro de los planes a ejecutar por el Gobierno del presidente Hernández se contempla el reforzamiento del cerco perimetral, y la ampliación de la rampla y pista de aterrizaje, cuyas medidas actualmente son de 1,250 metros de largo por 30 metros de ancho.

En la inauguración de la terminal de pasajeros del aeródromo de Choluteca también participaron el ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, el titular del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Emilio Silvestri, el viceministro de Defensa, general retirado Fredy Santiago Díaz, el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala, el directivo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys y el vicealcalde de la municipalidad de Choluteca, Nelson Alberto Paz Muños, así como oficiales de las Fuerzas Armadas e invitados especiales.Hondudiario.

