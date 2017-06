Policías que cuenten con su finiquito se les cancelarán sus prestaciones

***En ese sentido Rivera expresó que “la mayoría de oficiales y agentes que han sido separados ha recibido sus respectivas indemnizaciones laborales con sus derechos adquiridos, si alguno aun no lo recibe es porque aún no ha sido notificado oficialmente, no finaliza el procedimiento de finiquito administrativo o tiene retenido las mismas por resolución judicial”.

Tegucigalpa, Honduras

El miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, se pronunció luego de las denuncias realizadas por agentes policiales quienes aseguras que hasta el momento no se les han cancelado las prestaciones laborales.

En ese sentido Rivera expresó que “la mayoría de oficiales y agentes que han sido separados ha recibido sus respectivas indemnizaciones laborales con sus derechos adquiridos, si alguno aun no lo recibe es porque aún no ha sido notificado oficialmente, no finaliza el procedimiento de finiquito administrativo o tiene retenido las mismas por resolución judicial”.

“Está claro que no se le podrá pagar una indemnización a los policías que aún no han presentado su finiquito; del mismo modo, se harán las deducciones que juez competente ordene por incumplimiento de pago de pensión alimenticia a hijos menores de edad” exteriorizó el depurador.

El funcionario indicó que “recientemente, la Comisión comunicó que los policías sometidos a evaluación, y que habían sido cancelados, pudieron haber salido de la institución por dos vías; la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración.

De igual manera, el integrante de la Comisión aclaró que “el despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo, en cambio, la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal, o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación, respetando los derechos que conforme a la legislación le corresponden”.

“Hasta hace un mes, más de 554 millones de lempiras se habían pagado por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales que han sido cancelados en los últimos 14 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración policial”, concluyó. Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...