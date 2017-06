Tips  para lucir increíble a cualquier edad

***Con el paso de los años comenzamos a dudar si seremos igual de bellas a los cuarenta o cincuenta que a los veinte. Sin embargo, pensar que la juventud y la belleza van de la mano es un gran error que debemos eliminar de nuestra mente a partir de hoy. La belleza en realidad parte de la felicidad.

Tegucigalpa, Honduras.

Por eso, te revelamos cómo puedes lucir guapa y radiante en todas las etapas de tu vida. Créenos, es más fácil de lo que crees.

¡SONRÍE!

Si hay algo que nunca pasa de moda es una sonrisa. No te limites a sólo transmitirla cuando estés feliz, sino que aún en el peor de los días, las otras personas te agradecerán si compartes una sincera sonrisa. Además, créenos que cuenta con efectos rejuvenecedores, ¡lucirás 10 años más joven y feliz!

NO ABUSES DEL MAQUILLAJE

En ocasiones pensamos que la solución al “envejecimiento” es aumentar la cantidad de maquillaje para ocultar los años de más. Sin embargo, esto un gran error.

Conforme vas creciendo y madurando no debes de ocultar con pena tu edad, al contrario, debes aceptarla y presumirla. No tengas miedo de unirte a la trend de #NoMakeUpSelfie o a disminuir la cantidad de base que usas. Sólo así te darás cuenta de que tu verdadero yo está ahí ¡más joven que nunca!

CONFIANZA

Una mujer madura es más sensual gracias a la confianza y seguridad que va adquiriendo con el paso de los años. Definitivamente ser una mujer que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo es el mejor afrodisíaco (además de ser uno de los grandes secretos de la juventud).

MELENA PERFECTA

¿Qué tienen Julianne Moore o Monica Bellucci que logran acaparar miradas en todo lugar? ¡Siempre tienen un peinado perfecto! Y no se trata de tener un chongo bien hecho o de unas ondas al estilo Old Hollywood, sino que ambas tratan de tener un pelo perfectamente cortado, pintado y con estilo que complemente su look (y personalidad).

BRILLO ESPECIAL

La edad suele apagar el brillo natural de la piel, pero ¡no te preocupes! Puedes fingirlo con diferentes productos como iluminadores o hidratantes que logren realzar tu belleza. Tener una piel bien hidratada puede quitarte años de encima al momento, por lo que siempre cuídala de la resequedad.Glamuor/hondudiario.

