CARTA. Fuerte, fuerte, esa carta del Pinu al líder supremo de la alianza. Bien dicen que, de donde menos se espera, salta la liebre. El hermano de Beatriz se ve tranquilo, calladito, pero le tira a matar al olanchano en su misiva. “Estamos siendo atropellados desde una posición de poder”, denuncia.

DEUDA. La “people” del Pinu anda maleada porque Mel los dejó silbando en la loma con las siete “curiles” que le habían prometido ante el elefante blanco llamado Parlacen y, además, porque no se quieren poner claros con la repartición del billete de la deuda política. Como dice don Castor, cuentas claras, amistades largas, y en eso tiene razón el Pinu.

CLAROS. Todo indica que la vieja guardia del Pinu se ha reagrupado y ha puesto claros a los que han estado negociando con el olanchano y su pupilo, porque Guillermo Valle ahora dice que no están de acuerdo con eso de regalar la luz a diestra y siniestra, o de no cobrar peaje a la zumba marumba, ni con la constituyente para “refundir” Honduras.

PIEL. La carta de los pinuistas ha sacado de sus casillas al olanchano, que siempre anda con la sonrisa y la broma a flor de piel. Que den gracias que los metieron, le mandó a decir a Guillermo y compañía, y que estaba decepcionado por esos reclamos injustos.

RIXI. Pero, la que anda más maleada por la rebelión del Pinu, es Rixi. “Extensas jornadas con el Pinu y ahora es que YO NO FUI”, mandó a decir en un tuit. “Sean serios y decentes. ¿Quién está detrás? ¿Qué buscan?, agrega Rixi, que es muy cercana a Mel y ha participado en la redacción de todos los documentos de la tal alianza.

SOLO. Ajá, y en todo ese desmadre ¿qué pitos va a tocar el candidato de la alianza? ¿Se irá a quedar solo como candidato de Libre o como candidato del Pinu? To be or not to be. ¿Y sus candidatos a diputados?

LEY. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, el TSE no multará a los cachos por la marcha del domingo, manda a decir David Matamoros. El power del organismo electoral asegura que los nacionalistas pidieron permiso para su movilización, tal y como lo manda la Ley.

MIL. A Marlon Escoto nadie le saca de la cabeza que todo el desmadre en la UNAH es por la eventual reelección de la rectora. La señora ya ha dicho como mil veces que no va por la reelección, pero el importado jura que “no ha sido contundente”… Será…

VÍDEOS. En los dominios de la rectora circulan vídeos y fotos de todas las reuniones que han tenido con los “meus”. Como sus dirigentes juran y perjuran que nunca los ha recibido. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que todo ese desmadre es una conspiración política en contra de la rectora y que los