Motivos por los cuales no consigues adelgazar

***Perder peso no siempre es fácil, y no por falta de motivación, pero adelgazar es mucho más que eliminar los kilos de más.

Perder peso es fácil si sabemos cuáles son los errores más comunes al hacer dieta y evitamos cometerlos. ¿Por qué no adelgazo si como poco y hago ejercicio? Adelgazar no se reduce a contar calorías, hay otros muchos factores que no podemos pasar por alto.

Seguir una dieta de adelgazamiento implica revisar los hábitos erróneos y sustituirlos por otros más saludables. En muchas ocasiones detrás de los kilos de más se esconde una alimentación desequilibrada (picar entre horas alimentos ricos en azúcares, seguir un horario irregular de comidas, una dieta pobre en frutas y verduras…).

Errores que te impiden bajar de peso

Desde la elección de los alimentos a cómo cocinar cuando estás a dieta influyen en la pérdida de peso. Los platos preparados al vapor, la plancha o al horno aportan menos calorías que otras formas de preparación, como las frituras o los guisos. Prioriza en la dieta las frutas, verduras, pescados, legumbres y cereales integrales, y evita las grasas saturadas.

Hacer una dieta milagro

La elección de la dieta para perder peso es clave, evitando las dietas milagrosas, las que se basan en la supresión de grupos completos de alimentos (pueden provocar la carencia de nutrientes esenciales) y las que prometen una pérdida demasiado rápida de peso sin tener en cuenta el efecto rebote.

Hacer dieta sin control médico

Lo más aconsejable es consultar al médico para diagnosticar la causa del sobrepeso y para establecer la dieta que os ayude a perder los kilos de más y mantener el peso adecuado. No todo el mundo pierde peso de la misma manera. Hay que tener la edad, la historia dietética y los condicionantes personales.

Seguir una dieta por nuestra cuenta, o una dieta demasiado monótona, puede hacer que la abandonemos antes de tiempo. Cometer un exceso en un momento determinado no debe ser motivo de abandono. Simplemente se trata de recuperar en la siguiente comida los hábitos saludables y si, por ejemplo, hemos tomado una comida copiosa, procurar que la cena sea más ligera para compensar.

Hacer poco ejercicio

Es importante practicar ejercicio físico para adelgazar, al menos media hora cada día. Andar adelgaza, pero si de verdad quieres quemar calorías rápido, prueba con el spinning, running o saltar a la cuerda. Otro error común es hacer ejercicio con el estómago vacío. Esto sólo hará que quemes músculo, no grasas.

Beber poca agua

El agua no tiene calorías y favorece la eliminación de toxinas, así que conviene tomar al menos 1,5 litros de agua al día. Mantenerse hidratada ayuda a mantener activo el metabolismo, en especial si tomas un vaso de agua con limón en ayunas.

Calorías de los alimentos saludables

Hay alimentos más saludables por su contenido en nutrientes esenciales, pero también tienen calorías. Por ejemplo, el aguacate es un alimento con muchos beneficios, pero tiene 200 calorías. No se trata de renunciar, sino de tomar en su justa medida.

Dormir poco engorda

Uno de los beneficios de dormir bien es que mantiene activo el metabolismo y evita que engordemos. Dormir poco o mal despierta el apetito y la tendencia a comer alimentos más calóricos o grasos, tal y como han constatado diferentes estudios científicos.

No comer de manera consciente

A las comidas hay que dedicarles tiempo, al menos 20 minutos, y evitar sentarse a la mesa pendientes del móvil o la televisión. Comer de manera consciente ayuda a comer menos y mejor. Presta atención a lo comes, mastica despacio y descubre el sabor y textura de los alimentos.ellahoy/hondudiario.

