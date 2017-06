Actriz Kate del Castillo pide investigación internacional contra gobierno de Peña Nieto

***Del Castillo explicó en una declaración escrita que la queja ante la CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) no pretende “reparar el daño” que le causó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al filtrar información sobre una investigación en curso y la “persecución mediática” a la que quedó expuesta el año pasado.

Tegucigalpa, Honduras.

La actriz mexicana, Kate del Castillo, acudió este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una investigación internacional contra el gobierno mexicano por las presuntas violaciones a sus derechos, tras su controversial entrevista con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo explicó en una declaración escrita que la queja ante la CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) no pretende “reparar el daño” que le causó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al filtrar información sobre una investigación en curso y la “persecución mediática” a la que quedó expuesta el año pasado.

“Estoy apelando a las organizaciones internacionales porque las autoridades mexicanas, en una violación sin precedente de lo que estipula la Constitución mexicana, decidieron violar una orden constitucional, argumentando que el linchamiento de los medios de comunicación, promovido por la Procuraduría, era legal”, explicó del Castillo.

Según precisó en el breve documento, la queja ante la CIDH es por las filtraciones de una investigación en curso en torno a la entrevista que realizó a “El Chapo” Guzmán, con la colaboración del actor estadounidense Sean Penn, y que de inmediato causó un fenómeno mediático internacional.

A raíz de la entrevista, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre la presunta implicación de la actriz en operaciones de lavado de dinero, algo que ella ha negado rotundamente.

“Quiero dejar muy en claro mi punto: la solicitud para que se investigue al Estado mexicano sobre estas violaciones a los derechos humanos no pretende reparar el daño que se me ha hecho, sino hacer cumplir el imperio de la ley y frenar el acoso institucional en mi país contra individuos que critican al gobierno”, precisó del Castillo.

La actriz afirmó que las acciones del gobierno claramente han violado el progreso logrado respecto a los derechos humanos en México, en particular su derecho a la presunción de inocencia, su honor y dignidad, y la lucha contra violencia de género en su país.

Del Castillo, de 44 años y conocida por su interpretación del papel de Teresa Mendoza en la telenovela “Reina del Sur”, también expresó solidaridad con activistas de los derechos humanos y periodistas que están siendo “abiertamente acosados” por el gobierno de México.

Afuera de la sede de la CIDH, del Castillo dijo ante la prensa que las acciones del gobierno de Peña Nieto causaron un “linchamiento” que le ocasionó la pérdida de contratos y de oportunidades de empleo.

“Venimos aquí a presentar nuestra queja ante la OEA porque se han pisoteado mis derechos humanos, y porque en México no han hecho nada. Tenemos que recurrir a esta organización internacional porque en México no he conseguido nada”, dijo.

Preguntada sobre cómo le ha afectado la situación, la actriz dijo que “ha sido un linchamiento a mi persona sin duda, no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general desde luego”.

“Me ha afectado muchísimo. Tengo un año y medio a partir de lo que sucedió que se me han quitado varios contratos, que no he podido trabajar como yo quisiera y que obviamente por el escarnio público que ha sido a mi persona, la gente a veces piensa que tal vez soy culpable de los cargos que se me dieron”, agregó del Castillo, al precisar que le toca ahora “restablecer mi nombre otra vez”.

A su lado, cargando dos cajas con pruebas, el abogado Federico Mery Sanson afirmó que el gobierno mexicano “violó los derechos de Kate desde que fue a ver a El Chapo Guzmán”..

“El gobierno mexicano legitimó un acto ilegal, entonces como no se obtuvo justicia en México. Venimos no a buscar justicia aquí en la Comisión sino venimos justamente a restablecer un criterio en derechos humanos”, explicó el abogado.nuevodiario.

https://eldiariony.com/2017/06/29/kate-del-castillo-pide-investigacion-internacional-contra-gobierno-de-pena-nieto/

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...