TRES. Todos los caminos indican que en los dominios de “Netanyahu” solo están esperando volver a las sesiones para darle volantín al desmadre de los tres centavos de verdecitos que le dan a los fotovoltaicos. Sus aleras de Cybex le pasaron el guacho a la “Mujer Araña” que la decisión se tomaría en Lempira… Será…

FIESTA. Si eso de que por la víspera se conoce la fiesta es cierto, ya se imaginan lo que pasará si la Alianza llega a gobernar. Por suerte los tres reyes magos todavía no le han dado la partida de nacimiento, así es que, el olanchano y compañía todavía están a tiempo. Allá Rixi, “voz de muerto”, y compañía. El que por su gusto muere…

PAPEL. “Cualquier papel que yo firme, incluso, que sea una escritura pública, no tiene ningún valor”, le manda a decir el candidato de Libre a su líder supremo, el olanchano… ¡Vaya, jodido!… Ajá, y qué tal cuando ya tenga la banda aquella, en el pecho. Ni que se vayan a atrever a recordarle lo pactado. El hombre dice que el que manda es el Presidente y punto.

HONOR. El olanchano no se convence y jura que los documentos firmados comprometen el “honor y la moral pública”. Ajá, pero si su candidato dice que cualquier cosa que él firme, para él no tiene ningún valor. ¿Entonces? Ni Los Peludos ni el rey Arturo lo harán cumplir.

POPA. Pero, “libreta” confía en que el señor de la televisión es un caballero y que cumplirá los 17 puntos del pacto, y le manda a decir a los cachurecos que fumen, porque la Alianza es indestructible, invencible y sigue viento en popa… Será…

DESMADRE. El Indómito insiste en que le pondrá fin al desmadre de la luz, pero el rector le manda a decir que el desmadre lo crearon ellos, y que ahora no pueden venir a decir que acabarán con el desmadre. Además, asegura que hay desmadres por todos lados, como en Salud, con la inseguridad y en la red vial… To be or not to be…

PILOTO. Las vueltas que da la política. Ahora resulta que allá en Venezuela ha surgido un nuevo Chávez, solo que no es un militar renegado si no un piloto. El hombre lanzó granadas en el edificio del Poder Judicial madurista. Con tal y no salga “pior” la medicina que la enfermedad, como pasó con el difunto.

CAMAS. Ahora le caerán a las casas comerciales que fían camas, juegos de muebles, refris, estufas, en fin. Ebal les manda a decir que la aprieten, porque resulta que han investigado, y parece que están estafando a la “people” con los intereses que les cobran… Será…

