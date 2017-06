Motorola presentó los nuevos Moto C y E

***Los nuevos gama baja y gama media de Motorola estarán disponibles para su venta en los próximos días.

Tegucigalpa, Honduras

Motorola ha presentado en México sus nuevos teléfonos de gama baja y medios conocidos como Moto C, Moto C Plus, Moto E4 y Moto E4 Plus, los cuales quieren ser la mejor opción para todos aquellos usuarios que buscan un teléfono con un rendimiento aceptable sin la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero.

Este año, la gama baja de Motorola tiene un nuevo nombre, por lo que los Moto E 2017 o Moto E4 pasan a formar parte de la gama media y le dan la bienvenida a los Moto C, equipos de entrada que buscan ser bien recibidos en un mercado donde según cifras de la IDC (Internet Data Corporation) se venden 35 millones de smartphones al año.

Moto C y Moto C Plus

Como podemos observar, estamos ante dos equipos que están enfocados en usuarios que no buscan una gran exigencia en un teléfono y por ende tampoco esperan gastar mucho en su nuevo smartphone. Respecto a la pantalla, ambos incluyen un tamaño de 5 pulgadas, pero ojo, porque el Moto C no incluye una pantalla HD como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los teléfonos, aunque esto es debido a la gama a la que pertenece.

Éstos serán los teléfonos de Motorola para el resto de 2017

El procesador de ambos teléfonos es fabricado por Mediatek, y a pesar de que son muy parecidos, la velocidad de reloj no varía mucho entre uno y otro, por lo que esperamos tener un desempeño muy similar en ambos teléfonos. Sin embargo es importante mencionar que la memoria RAM si puede ser un problemas al momento de tener varias aplicaciones abiertas, pues al menos el Moto C incluye solo 1GB de RAM, mientras que el Moto C Plus alcanza los 2 GB.

Moto E4 Y E4 Plus

A pesar de que Motorola considera a los nuevos Moto E como ganas de entrada o baja, bien podríamos colocarlos por sus características dentro de la gama media de la marca que llegan para acompañar a los ya presentados Moto G5 y G5 Plus son también muy parecidos en diseño y características, pero también un poco más económicos en comparación de estos.

Una de las novedades es que integran el lector de huellas dactilares que cada día se va extendiendo a las diferentes gamas del mercado de la telefonía móvil, y a diferencia de los Moto C, los Moto E incluyen pantallas HD y un cuerpo construido en aluminio.unocero/hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...