No permitamos que el crimen organizado destruya el Estado de Derecho: Alberto Precht

***“Debemos mantener un combate directo, frontal, en reconocer que no puede haber un espacio para que nuestro enemigo más grande que es el crimen organizado, penetre en nuestra institucionalidad, penetre en nuestra democracia y finalmente termine destruyendo el Estado de derecho. Eso no lo podemos permitir”, expresó Precht.

Tegucigalpa, Honduras.

El director de Chile Transparente, Alberto Precht, hizo un llamado a vigilar las campañas electorales y exigir transparencia a los partidos políticos y sus candidatos desde la ciudadanía, durante su visita a Honduras en el marco de la iniciativa ‘Comunidades de Aprendizaje’, que impulsa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con el apoyo del Programa Impactos.

Precht, experto en transparencia y acceso a la información pública, gobierno abierto, lucha contra la corrupción y derecho administrativo, llegó a Honduras para participar este jueves en el foro “Financiamiento político y sus efectos en la democracia de América Latina”, organizado por ASJ, capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras.

“Debemos mantener un combate directo, frontal, en reconocer que no puede haber un espacio para que nuestro enemigo más grande que es el crimen organizado, penetre en nuestra institucionalidad, penetre en nuestra democracia y finalmente termine destruyendo el Estado de derecho. Eso no lo podemos permitir”, expresó Precht.

El abogado chileno, que desde 2014 funge como director del capítulo chileno de TI, advirtió que hoy más que nunca es necesario vigilar financiamiento político, el gasto electoral previo y durante las campañas políticas. “Vemos campañas que pueden ser cuestionables, por lo cual una de las cosas que creo que es fundamental para fortalecer los sistemas políticos es regular de alguna forma las precampañas“, acotó.

Y añadió que “los hondureños no son ignorantes, los ciudadanos no son tontos. No podemos seguir creyendo que podemos manejar la democracia a nuestro antojo”.

Por su parte, Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la ASJ, manifestó que “si queremos que el próximo proceso electoral se lleve a cabo en el marco de la ley y goce de la legitimidad necesaria, se requiere por lo menos tres condiciones indispensables: planillas limpias, financiamiento limpio y escrutinio limpio”.

“Queremos y anhelamos que todas las personas que son candidatos a cargos de elección popular sean personas que cumplan los requisitos que la ley establece, que no tengan cuentas pendientes con la justicia y que no representen los intereses de grupos criminales y corruptos. Sin embargo, no podemos desconocer que la realidad que tenemos hoy es otra”, señaló.

Para hacer frente a estos retos, urgió de la ciudadanía la presión constante para reclamar transparencia, pues “este país demanda y requiere la valentía, el esfuerzo y el compromiso de todos los que lo amamos para poder revertir esta situación”.

En el foro participó además Eduardo Bohórquez, director de Transparencia México; quien habló sobre los logros obtenidos por dicha institución de sociedad civil durante la puesta en marcha de la iniciativa Tres de Tres, mediante la cual se exigió a los candidatos a cargos de elección popular y funcionarios mexicanos presentar sus declaraciones de impuestos, patrimoniales y de conflicto de intereses. Dicha iniciativa, que posteriormente fue adoptada como ley en el país norteamericano, se replicará en Honduras bajo la coordinación de la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), de la cual forma parte ASJ.

Mientras el cuarto panelista, Kelvin Aguirre, comisionado de la Unidad Especial de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, pidió el apoyo de la ciudadanía para exigir a la rendición de cuentas en las campañas políticas.

Como parte de la agenda de su visita a Honduras, el director de Chile Transparente – acompañado por Michel Figueroa, coordinador del Sector Público de dicha organización – se reunió también con la Coalición de Observación Electoral No Partidista (Observación N-26), comisionados de la Unidad de Política Limpia, Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Comunidad de Aprendizaje es una iniciativa de la ASJ que incluye una serie de jornadas de diálogo e intercambio de experiencias a realizarse en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula durante los meses de junio.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...