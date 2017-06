EO. Hasta tórridos romances salen a relucir en esas escuchas telefónicas de Teo. O sea que el hombre no solo tiene clavo con la diosa Temis y con sus amigos cachos, si no con su media naranja. Se parece al romance de dos conocidos exdirigentes liberales de los años 90. En aquel tiempo no había celulares ni redes sociales y ella le dejaba un papelito en la recepción del hotel: “Te espero desnuda en la habitación”.

ALHARACA. Tanta alharaca que hicieron los del Pinu con ese documento y el olanchano no le cambió ni una coma, ni un puntito a sus “17 mandamientos”, y ni “Memito” Valle ni el señor de la televisión dijeron ni pío. Al contrario, ayer estaban posando felices junto a “Mel”. Y se juraron amor eterno. Y vivieron felices por siempre jamás.

CLAVO. El candidato de la Alianza ahora le echa el clavo a los medios por la metida de patas con lo que dijo de los papeles que firma y de las escrituras públicas. Ahora dice que no volverá a dar entrevistas grabadas, porque solo le pasan un pedacito, y le dan vuelta a lo que dijo… Será…

PELÓN. En esas redes han retumbado unas fotos del peluche, el “Pelón 70”, cafeteando y en gran casaca nada menos que con “Robertico” Ordóñez, jefe supremo de campaña del Partido Nacional. Vea y no caiga en desgracia con SN y lo acuse de “traidor” y “vendido” solo porque habla con otros políticos.

JABÓN. Lo bueno para “Mel” es que SN ha reafirmado que lo primerito que hará cuando le pongan la banda será darle jabón a la Corte y al TSE. Solo al TSC, al IAIP y a la comisión de política limpia no tocará ni con el pétalo de un clavel. Como Libre tiene allí sus pupilos.

AMOR. ¿Y por qué no habló, pues, amor? Dicen en esas redes que le mandó a decir el olanchano a su candidato. No hallan qué inventar. Sea como sea, el dúo ya está otra vez a piquito que querés, y le manda a decir a los cachos que fumen, porque la Alianza es indestructible… Será…

PAPOS. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, la Palou se queda forever and ever en el HEU. Eso le pasa a los sindicalistas por andar de papos. En vez de esperar que se fuera, colgaron pancartas, dándole gracias a Dios porque se iba. Lo único que consiguieron fue picar a la rectora.

MARCHA. Los meus hoy sí sacaron la garra. Envalentonados por el don del Conadeh y la doñita aquella, ayer realizaron su anunciada megamarcha hasta los bajos del Congreso. Lástima por el futuro de la UNAH. Si así como marchan, estudiaran y exigieran calidad académica, otro gallo le cantara a la educación.

MIEL. Los más felices, como lombrices, son la Adunah, el Sitraunah y ciertos políticos cachos y de Libre… ¡Ahhh! y un exministro a quien se le quema la miel por la rectoría. Pobre, pueblo, pobre…

