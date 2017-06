!Insólito! Un hombre le pide matrimonio a otro en un centro comercial de SPS

***En declaraciones al canal Hable Como Habla (HCH), la pareja dijo que están cocientes de lo que están haciendo y que además sus familiares saben lo que pasa y no hay nada que ocultar.

Tegucigalpa, Honduras.

Una pareja de hombres sorprendieron este jueves, en un centro comercial de San Pedro Sula (SPS) cuando uno de ellos se arrodillo para pedirle matrimonio al que sería su pareja.

A los “hombres” no les importó comprometerse a plena luz del día, ante la presencia de varias personas, quienes se mostraron muy sorprendidos con el insólito hecho.

En declaraciones al canal Hable Como Habla (HCH), la pareja dijo que están cocientes de lo que están haciendo y que además sus familiares saben lo que pasa y no hay nada que ocultar.

En ese sentido, Klasss Rodríguez (22), doctor de medicina general, dijo “nos amamos, tenemos un año de relación y nos vamos a casar en México. Este es un magno evento, ayer cumplimos un año y hemos convivido, tenemos una relación no muy extensa pero si muy aceptable”.

Indicó que se conocieron por Facebook, “luego de que él me enviara una solicitud de amistad, la acepte y empezamos a interactuar. Estuve casado y tengo un hijo de 8 años del cual me siento muy orgulloso pero me divorcie hace 4 años y ya estoy disponible para casarme”.

Por su parte, Henry Rodríguez (34), maestro de educación, dijo que tomó la decisión de pedirle matrimonio en un lugar público y abierto porque “hay amor, lo amo y este es un día maravilloso para los dos, es por eso que le he pedido matrimonio”.

Añadió que nunca tuvo novia, que es su primera vez, yo le exprese la verdad a mi familia, para ser feliz no hay como ser uno mismo y sincero ante todo. Sabemos que hay muchas críticas negativas pero también positivas y son más las positivas a nuestro favor”.

“Cada quien es feliz como quiere y con quien quiere serlo, sabemos que estamos pecando, la biblia es muy clara y nosotros con Dios no nos metemos, a él solo le pedimos que nos de fuerza y fortaleza para enfrentar todo esto, estamos mu conscientes de lo que estamos haciendo”, cerró Henry. Hondudiario.

