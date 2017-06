Tips para usar un labial rojo

***El labial de color rojo es una fuerte tentación para las mujeres, algunas lo hemos usado, otras no. Sin embargo, no es tan fácil como te imaginas, debes de tener en cuenta algunos tips para poder lucir espectacular y no morir en el intento.

Tegucigalpa, Honduras

Debes de tener en cuenta tu tipo de labios, tono de piel y como debes de aplicarlos. Estos y otros tips nos recomienda Paul Garrido, especialista en maquillaje y tendencias del Centro de Belleza Roberto Giordano.

Tipos de labios

Debes de tener en claro si tus labios son gruesos o delgados, porque de acuerdo a eso escogerás el tono correcto y decidirás si usas o no delinearlo.

Es decir, si tus labios son delgados, perfila ligeramente en el contorno y creará la ilusión de tener unos labios más carnosos, mientras que, si los tienes gruesos deberás concentrar la intensidad del labial en la parte centras y evitar el delineado.

Tono de piel

Antes de adquirir un labial debes de probarlo en tus labios y no en tu mano. Si tu piel es de matices rosados, debes de usar un labial rojo frambuesa. En cambio, si tu piel es cálida tienes que optar por un labial en tonos naranjas.

Delinea y aplica

Para que tu boca se vea mucho más sensual, debes de estar segura de haberle dado la forma correcta. Para ello, utiliza un delineador del mismo color del labial para definir el contorno de tus labios.

No recargues el maquillaje

Si decides llevar los labios rojos, debes de tener en cuenta que no puedes excederte en maquillar tus ojos. Mejor deja tus ojos naturales, con una pequeña capa de rímel y lucirás genial.

Todo el día

El color rojo puedes llevarlo durante todo el día; sin embargo, debes de escoger el tono indicado. Durante el día, debes de usar un rojo más delicado y de preferencia en mate. Y en la noche de acuerdo a tu atuendo puedes usar un rojo pasión.

Mayores de edad

No es recomendable que adolescentes usen los labios de color rojo, porque es un color muy fuerte y te hará parecer mayor. De preferencia usa la gama de colores rosados y nude.

La actitud

Hay mujeres que nacieron más atrevidas que otras y pongan lo que se pongan lo harán lucir espectacular. Para las más tímidas encontrar el color rojo indicado hará que crezca su dosis de confianza y pueda lucir espectacular.

Siempre anda con tu labial

El rojo, por ser un color fuerte y llamativo puede ir perdiendo su tonalidad con el paso de las horas, por eso, es mejor que cada cierto tiempo lo retoques para no echar a perder tu make up.

Primera vez

Es normal que te sientas extraña si es la primera vez que usas el color rojo en tus labios, solo es cuestión de acostumbrarte y sentirte bien con lo que llevas puesto.

Evita las manchas en los dientes

No hay nada menos sensual que sonreír y tener en los dientes la mancha de nuestro lápiz labial.

