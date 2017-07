CHON. Hasta con el consultorio jurídico gratuito se metieron ayer los vándalos encapuchados de la UNAH, donde se atiende a la gente pobre y humilde, que no tiene cómo pagar un abogado. Pero pregúntenles. La lucha es por una “universidad para los pobres”… Cómo no, chon…

BESO. No nos podemos quejar. Estamos progresando. Un hombre le propuso matrimonio ayer a otro hombre en el City Mall de SPS, de rodillas y ante reimundo y medio mundo. La pareja se juró amarse forever and ever y sellaron su amor con un beso. Para que vean. Eso antes solo se miraba en Luxemburgo, USA, Francia, Finlandia, México, en fin…

COREA. Manda a decir Trump que ya se le acabó la paciencia con el rapero norcoreano, así es que, a nadie le vaya a extrañar si el día menos pensado le cae una lluvia de misiles tierra-tierra y aire-tierra. Le va a doler al candidato de la alianza, que ahora defiende a Corea del Norte, y dice que lo mejor de allí es que no hay desempleo.

PÍO. Calladita, calladita, porque así se ve más bonita, se mantiene la vieja guardia del Pinu ante el desplante que les hizo el olanchano con su documento. Les dijo “golpistas” tales por cuales, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, y ninguno ha dicho ni pío.

PAPOS. Ahora no les queda de otra que hacerse los papos y agachar la cabeza ante Mel, el líder supremo. Esta es la tercera vez que los fundadores del Pinu pierden su partido y no aprenden la lección. Se lo entregan a gente que puede ser cualquier cosa, menos pinuista. Pero, al que por su gusto muere…

FIRMA. Qué cosas… Apenas el miércoles en la noche el candidato de Libre había dicho que su palabra no valía nada, ni siquiera su firma, y que incluso podía firmar una escritura pública, y le valía, pero al día siguiente, en la conferencia de prensa junto a Mel, dijo que él es un “hombre de palabra”.

LONDRES. A “papi a la orden” lo columbraron ayer en Londres disfrutando, en plena calle, de un plato típico inglés. El alcalde anda echando maceta, consiguiendo apoyo, para continuar con la obra de transformación de la capital. Seguro que allá lo recibió el embajador Iván Romero Martínez.

FERIADO. La Ruti ha decretado feriado toda la otra semana en escuelas y colegios. Para que vean cómo ha cambiado la cosa en la educación pública. Antes los asuetos eran decretados por los dirigentes magisteriales, el año lectivo se iniciaba cuando ellos decían y terminaba, igual, cuando a los ilustres les roncaba la gana.

TRATO. Los docentes y padres de familia del Central andan maleados por el trato que algunos medios le están dando al crimen de dos de sus estudiantes. Se quejan de que se ensañan con el centro solo porque sus estudiantes provienen de estratos humildes.

