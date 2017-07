¿Qué hacer en caso de olvido? de la Píldora anticonceptiva

***Olvidar tomar una o varias píldoras anticonceptivas es algo más común de lo que piensas, pero es importante saber cómo actuar para prevenir ciertos riesgos.

Desde que se legalizó la píldora en España, allá por 1978, este método anticonceptivo se ha convertido en el más utilizado por las mujeres en nuestro país.

Su principal función es impedir el embarazo gracias a la liberación de hormonas (progesterona y estrógenos) que evitan que se produzca la ovulación. Aunque este no es el único motivo por el cual se toma, pues la píldora también puede ayudar a regular la menstruación, a evitar sangrados excesivos, o a controlar el acné, entre otras cosas.

La primera píldora se toma el primer día de menstruación y se continúa con su ingesta hasta terminar el blíster. Una píldora al día, aproximadamente a la misma hora.

Hay blíster que incluyen siete pastillas más de placebo, que se toman durante la semana de descanso y otras que no. Hasta aquí todo parece fácil y es algo que la mayoría de las mujeres que la toman se saben al dedillo, ¿pero qué ocurre cuándo se olvida tomar una o más pastillas? Dependiendo de la semana en la que te encuentres, de si has tenido antes relaciones sexuales o no, o del número de píldoras que has olvidado tomar, debemos tener en cuenta una serie de pautas.

En este caso la protección anticonceptiva no disminuye. Lo que debemos hacer es tomarnos el comprimido tan pronto como nos acordemos y seguir tomando las demás píldoras a la hora habitual de siempre.

Si han pasado más de 12 horas desde la hora de la toma…

Si han transcurrido más de 12 horas desde la hora en la que deberías haberte tomado la píldora, la protección anticonceptiva puede verse disminuida. Cuantos más comprimidos olvides tomar, menos protección ante el embarazo.

El riesgo también aumenta en el caso de que el comprimido olvidado pertenezca al inicio o final del ciclo (primera o última fila de pastillas). Hay diferentes métodos de actuación de acuerdo con los prospectos de las píldoras anticonceptivas:

Si has olvidado tomar una pastilla en la primera semana: tómala tan pronto como te acuerdes, incluso si eso significa tener que tomar dos comprimidos a la vez (es decir, aunque el momento en que recuerdes tomar el comprimido olvidado coincida con la hora en que debes tomarte el siguiente).

Después continúa tomando la píldora de manera habitual y utiliza otro método anticonceptivo (preservativo) durante los siete días siguientes. Si has mantenido relaciones sexuales los siete días anteriores al olvido de la píldora podría existir riesgo de embarazo.

Si has olvidado tomar una pastilla en la segunda semana: en este caso el riesgo de embarazo es menor. Toma la píldora tan pronto como te acuerdes, incluso si tienes que tomar dos a la vez, como en el caso anterior. Si los siete días previos al olvido habías tomado la píldora de manera correcta, no es necesario utilizar otro método anticonceptivo a la hora de mantener relaciones.

Si has olvidado tomar una pastilla en la tercera semana: en este caso hay dos procedimientos de actuación. O bien tomar la píldora olvidada tan pronto como te acuerdes y después seguir tomando el resto de pastillas de manera habitual.

Al terminar el blíster se debe empezar con el siguiente, suprimiendo así la semana de descanso. O bien puedes optar por dejar de tomar los comprimidos del blíster actual y pasar directamente a la semana de descanso. Después de esos siete días, vuelve a empezar un nuevo blíster de píldoras.

Los trucos para no olvidar la píldora

Tomar la píldora debe convertirse en un reflejo, como lavarse los dientes, cepillarse el cabello… Así que tómala en un momento concreto: antes o después de la comida, con el café de la mañana, antes de acostarte o al mismo tiempo que otro tratamiento, si es el caso.

Un recordatorio: ¡nada mejor que el móvil! Programa una alarma que suene todos los días a una hora determinada para recordarte la toma.

No olvides tener un blíster en casa y llevar otro en el bolso, por si haces alguna salida imprevista.

Si los olvidos son frecuentes, opta por cambiar a otro método anticonceptivo que no requiera un recordatorio diario. El anillo vaginal, aunque no lo cubra la Seguridad Social, puede ser una muy buena alternativa para las más despistadas. Consulta con tu médico para más información.enfemenino/hondudiario.

