Unas 30 mil 500 personas inscritas en busca de cargos de elección popular: TSE

**** Un total de 10 partidos políticos fueron inscritos para participar en las elecciones generales de noviembre, incluyendo planillas de diputados, presidente, alcaldes y diputados al Parlacen, más 46 candidaturas independientes para alcaldías.

Tegucigalpa, Honduras

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) David Matamoros, indicó que al cierre de las inscripciones de los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones de noviembre, suman más de 30 mil 500 personas en busca de cargos públicos, incluyendo presidente, alcaldes, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El funcionario en declaraciones a la prensa informó del cierre de las inscripciones en el TSE, además detalló que en este proceso electoral participarán 10 partidos políticos que cumplieron con la entrega de planillas en las nominaciones presidenciales, diputados y alcaldes.

Asimismo, indicó que de las 57 solicitudes de inscripciones de candidaturas independientes, una presidencial y 56 a alcaldías, sólo “pasaron” 46, quedando fuera la del candidato presidencial René Bendaña, que no completo los requisitos oficiales.

Matamoros detalló que el Partido Anticorrupción (PAC) presentó planillas en el nivel presidencial, 18 planillas en el nivel de diputados (18 departamentos) y 208 planillas de alcaldías de 298 a nivel nacional.

El Partido Innovación y Unidad (PINU) presentó planillas a nivel de diputados en los 18 departamentos y 261 en el nivel de alcaldía, que la nominación presidencial esta sumada en la Alianza Partidaria.

Por su lado, el partido Vamos, presento las planillas de diputados de los 18 departamentos y 255 planillas de alcaldías.

El partido FAPER, entregó planillas de diputados en 17 departamentos y 245 alcaldías del país.

La Democracia Cristiana (DC) completó las planillas de los 18 departamentos para diputados y 276 candidaturas de municipalidades.

Asimismo, la Alianza opositora, LIBRE-PINU- Salvador Nasralla, sumó las planillas a diputados de los 18 departamentos y 207 municipios de los 298 oficiales a nivel nacional.

Por su lado, el partido Unificación Demoráctica (UD) completó las planillas de diputados en 17 departamentos y 260 candidatos a municipalidades, según detalló el magistrado Matamoros.

El funcionario detalló que oficialmente fueron inscritos 10 partidos políticos, donde el número de personas que buscan cargos de elección, desde la presidencia, alcaldes, regidores y diputados al Congreso Nacional y el Parlacen, suman unas 30 mil personas, más alrededor de 500 pertenecientes a de las planillas independientes a alcaldía.

“Suman unas 30 mil 500 personas las que participarán en las próximas elecciones de noviembre”, estimó el presidente del TSE al dar por terminada la fecha de inscripción de los candidatos a cargos de elección popular.

Listado de candidaturas independientes que cumplieron los requisitos y fueron inscritas y las que no cumplieron a nivel de alcaldías.

1 Unidos por Sabá Independiente (USI) Bethel Keny Amaya Villafranca Corporación Municipal Sabá, Colón SE INSCRIBE

2 Por Nuestras Familias Neri Almendares Suazo Corporación Municipal Comayagua, Comayagua SE INSCRIBE

3 Movimiento Independiente Progresista (MIP) Francis Neptali Ulloa Zelaya Corporación Municipal San Matías, El Paraíso SE INSCRIBE.

4 Voto Inteligente Rene Arturo Bendaña Presidencial Nacional NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas

82 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

5 Movimiento por la paz de Limón Desli Lorena García Baltazar Corporación Municipal Limón, Colón SE INSCRIBE.

6 Unidos por Masaguara Manuel Amaya Montoya Corporación Municipal Masaguara, Intibucá SE INSCRIBE.

7 Juntos Avanzamos + Fany Mariely Peña Nuñez Corporación Municipal El Negrito, Yoro SE INSCRIBE.

8 Juntos por Siguatepeque Anibal Discua Zeepeda Corporación Municipal Siguatepeque, Comayagua SE INSCRIBE.

9 Milla mi Alcalde Guillermo Milla French Corporación Municipal San Pedro Sula, Cortés SE INSCRIBE.

10 Oportunidad para Todos Gustavo Adolfo Bustillo Castellanos Corporación Municipal Comayagua Comayagua SE INSCRIBE.

11 Fuerza Municipal Independiente Kensy Raquel Zelaya Cantillano Corporación Municipal La Unión, Olancho SE INSCRIBE.

12 Movimiento Activo San Juaneño (MAS) Melvin Jovany Ramirez Gavarrete Corporación Municipal San Juan Guarita, Lempira SE INSCRIBE.

13 Coalición, Unidad, Cambio Victor Manuel Rapalo Martinez Corporación Municipal Villanueva Cortes NO SE INSCRIBE

No cumple respaldo de firmas, 74 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

14 Unidos por Esquias Donis Arnulfo Suazo Donaire Corporación Municipal Esquías , Comayagua SE INSCRIBE.

15 Movimiento Independiente Compromiso de Pueblo Arenal

MI COMPA Renan Rodimiro Reyes Mejía Corporación Municipal Arenal Yoro NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas 55.5 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

16 Somos Marcala Wilmer Josué David Corporación Municipal Marcala

La Paz SE INSCRIBE.

17 Todos somos la Ceiba Oscar Enrique Azcona Schrenzel Corporación Municipal La Ceiba, Atlántida NO SE INSCRIBE

No cumple respaldo de firmas, 35 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

18 Movimiento Independiente Santa Rita Emilio Jimenez Funez Corporación Municipal Santa Rita, Santa Bárbara SE INSCRIBE.

19 Movimiento Lucha Unidad Nacional Ambientalista , (M LUNA) Cesar Augusto Luna Valle Corporación Municipal, Catacamas, Olancho SE INSCRIBE.

20 Somos Aliados independientes por San Juan de Opoa Roberto Cáceres López Corporación Municipal San Juan de Opoa, Copán SE INSCRIBE.

21 Unidos por Yuscarán Raúl Ernesto Lezama Cortes Corporación Municipal Yuscarán, El Paraíso SE INSCRIBE.

22 Salamá Nosotros Juntos lo haremos Laurin Edelvis Lanza Cartagena Corporación Municipal Salamá, Olancho SE INSCRIBE.

23 Juntos por nuestros pueblos-uwara luagu wagaira Celso Alberto Guillén Mejía Corporación Municipal Santa Fé, Colón SE INSCRIBE.

24 Todos Por Balfate José de la Paz Cortes Cruz Corporación Municipal Balfate, Colón SE INSCRIBE.

25 Despierta Tatumbla Magda Judith Colindres Garay Corporación Municipal Tatumbla, Francisco Morazán SE INSCRIBE.

26 Unión Paceña Independiente Eleazar Avila Oliva Corporación Municipal La Paz, La Paz SE INSCRIBE.

27 Movimiento Unidad Talangueño Marvin Omar Aguilar Romero Corporación Municipal Talanga, Francisco Morazán SE INSCRIBE.

28 Unidos por Silca Francisco Antonio Meza Zúñiga Corporación Municipal Silca, Olancho SE INSCRIBE.

29 Fuerza Activa Ciudadana (FAC) Feizal Gerardo Rodríguez Garay Corporación Municipal Santa Rita, Yoro SE INSCRIBE.

30 Movimiento al rescate por San Francisco de Yojoa Ruhdy Figueroa Gutiérrez Corporación Municipal San Francisco de Yojoa, Cortes SE INSCRIBE.

31 Todos por el Rescate de San Manuel Juntos Si Podemos Mario Ricardo Licona Hernández Corporación Municipal San Manuel, Cortés SE INSCRIBE.

32 La Fuerza Joven Hacia el Cambio por La Paz Roger Emilio Medina Orellana Corporación Municipal La Paz, La Paz SE INSCRIBE.

33 Utila Avanza Angel Pinto Oliva Corporación Municipal Utila

Islas de la Bahía SE INSCRIBE.

34 Unidos Por Morolica Elmer Geovany Moncada Ponce Corporación Municipal Morolica, Choluteca SE INSCRIBE.

35 Todos x Choloma Luis German Miranda Irías Corporación Municipal Choloma, Cortes NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas, 75 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP

36 Todos en Acción por el Desarrollo de la Paz Milton Orlando Rivera Ramos Corporación Municipal La Paz, La Paz NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas, 75 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

37 Salvemos Juntos Nuestro Municipio Nestor Joel Mendoza Padilla Corporación Municipal Villa de San Antonio, Comayagua SE INSCRIBE.

38 Cambiemos La Ceiba Wilson Rigoberto Cálix Antunez Corporación Municipal La Ceiba, Atlántida SE INSCRIBE.

39 Fuerza Acción Independiente, FAI Hermin Urquía Reyes Corporación Municipal Villanueva, Cortés SE INSCRIBE.

40 Por La Ceiba Reinaldo Adalberto Escobar Andino Corporación Municipal La Ceiba, Atlántida NO SE INSCRIBE

No cumple respaldo de firmas, 60 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

41 San José de Comayagua hacia el cambio Milton Geovany Castro Maradiaga Corporación Municipal San José de Comayagua

Comayagua SE INSCRIBE.

42 Candidatura Independiente Unidos por tocoa Luis Adán Ochoa Matamoros Corporación Municipal Tocoa, Colón SE INSCRIBE.

43 Movimiento Salvador por Tela Alan Javier Maldonado Rodríguez Corporación Municipal Tela, Atlántida NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas, Según informe de cumplimiento TSE.

44 Por un cambio Verdadero en puerto Cortés Víctor Manuel Rivera Guzmán Corporación Municipal Puerto Cortés, Cortés SE INSCRIBE.

45 Choloma Avanza Isabel Leiva Sandoval Corporación Municipal Choloma, Cortés SE INSCRIBE.

46 Unidos por la Defensa de Nuestras Riquezas Naturales Herminda Gomez García Corporación Municipal Guajiquiro, La Paz SE INSCRIBE.

47 Por Una Inclusión Social, PUNIS José Armando Hernández Romero Corporación Municipal Catacamas. Olancho SE INSCRIBE

48 Unidos por el Desarrollo de Tatumbla Felipe de Jesús Salgado Corporación Municipal Tatumbla, Francisco Morazán SE INSCRIBE.

49 Candidatura Independiente Universitaria Marco Tulio Rubí Callejas Nivel Diputado al Congreso Nacional Cortés NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas, Según acta de inventario TSE(día de la presentación de la solicitud).

50 Unidos por el Avance de Cedros Juan Ramón Sandres Galindo Corporación Municipal Cedros, Francisco Morazán SE INSCRIBE.

51 Unidos Por Bonito Oriental Roger Santos Girón García Corporación Municipal Bonito Oriental, Colón SE INSCRIBE.

52 Movimiento Salvador x Villanueva José Javier Rubí Suazo Corporación Municipal Villanueva, Cortés NO SE INSCRIBE

Presentó desistimiento de la candidatura en fecha 9 de junio de 2017.

53 Si podemos Sampedranos Fátima Mena Baide Corporación Municipal San pedro Sula, Cortés SE INSCRIBE

54 Todos por Saba Laura Belén Aguilar Hernández Corporación Municipal Sabá, Colón SE INSCRIBE

55 Salvemos el Progreso Ángel Roberto Rivera Pacheco Corporación Municipal El Progreso, Yoro NO SE INSCRIBE

No cumple respaldo de firmas, 66% no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

56 Movimiento Somos Dieciséis Veintiuno (1621) Gilberto Turcios Rivera Corporación Municipal San Marcos, Santa Bárbara NO SE INSCRIBE, No cumple respaldo de firmas

59 % no corresponden a ciudadanos consignados en las nóminas presentadas, según informes del RNP.

57 Movimiento unidos por el municipio de Santa Lucia Miguel Martínez Cálix Corporación, Municipal Santa Lucía, Francisco Morazán SE INSCRIBE.

Actualizado al 04 de Julio de 2017. TSE. hondudiario

