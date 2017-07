“Por excluirlo” ex aspirante presidencial independiente demandará al TSE

***Decisión del TSE es un insulto a la voluntad de las 36 mil personas que me prestaron sus firmas: René Bendaña, ex aspirante presidencial

Por Oscar Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El ahora ex candidato presidencial independiente, René Bendaña, advirtió que impugnará en forma penal y administrativa, la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de excluirlo de participar en las próximas elecciones generales del 26 de noviembre próximo.

Bendaña aseguró que hay dos razones para que el organismo lo haya marginado del proceso, una es política y la otra legal.

“Las autoridades alegan que yo no cumplí los requisitos en cuanto a las firmas y la política es que no quieren dejarme participar porque tienen miedo que me una a la Alianza Opositora”, indicó.

Sin embargo, el tema de fondo es el manejo de credenciales, dijo. Luego de enfatizar que cumplió la ley afirmó tener las pruebas, así como los dictámenes técnicos del TSE que validan el cumplimiento de todos los requisitos.

“Ahora, vienen con una decisión completamente ilegal, lo que es un insulto en contra de las 36 mil personas que me respaldaron con sus firmas”, enfatizó.

Calificó la medida como una violación bárbara en contra de sus derechos humanos y políticos. Pero no me quedaré callado, hay que sentar un precedente.

El ex aspirante a la presidencia de la República celebró la rueda de prensa, curiosamente frente a las instalaciones del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) en Comayagüela.

“Lo hago aquí porque en esta casa es donde se fraguan las mayores violaciones en contra del pueblo”, justificó. Solo esperará el informe oficial para proceder.

Por su parte, el magistrado suplente del TSE, Marco Ramiro Lobo, dijo que todos los ciudadanos que se consideren afectados por las resoluciones pueden acudir a las instancias legales que consideren oportunas.

“Eso es parte del derecho que les asiste no solo al ingeniero Bendaña sino que a cualquiera de los otros nueve o diez aspirantes que quedaron fuera”, finalizó.

