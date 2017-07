Presidente Trump y Putin acordaron un alto al fuego en el suroeste de Siria

***Según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una comparecencia en Hamburgo, los dos líderes se han comprometido además a asegurar que “todas las partes” implicadas en el conflicto respetan el alto el fuego.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente ruso, Vladmir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron hoy en una reunión en el marco del G20 una tregua en el suroeste de Siria que entrará en vigor a mediodía, hora local, del domingo 9 de julio.

Expertos de Rusia, Estados Unidos y Jordania han concluido su trabajo en Amman y “han consensuado un memorándum sobre la creación de una zona de distensión en el suroeste de Siria, en las zonas de Daraa, Al Quneitra y As-Suwayda”, explicó Lavrov.

“En esa zona regirá el alto el fuego a partir de las 12 hora local de Damasco del 9 de junio”, agregó el jefe de la diplomacia rusa.

Trump y Putin han sellado un memorando de entendimiento, en el que también está involucrada Jordania, con interés en respetar la “soberanía” de Siria y de hacer avanzar el proceso hacia un “acuerdo político”, agregó Lavrov.

A juicio de Lavrov, Putin y Trump “se mueven en primer lugar por los intereses nacionales de sus países”, aunque entienden, no obstante “como interés la búsqueda de acuerdos en lugar de la confrontación, sin intentar crear problemas donde no los hay”.

La primera reunión.

Trump y Putin se dieron por primera vez un apretón de manos esta mañana en Hamburgo, donde está reunido el G20, antes de una reunión bilateral, anunció el Kremlin.

“Se estrecharon la mano y dijeron que se reunirían aparte y se verían pronto”, dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, antes de una reunión en la ciudad alemana.

El encuentro pondrá sobre la mesa cuestiones como el conflicto en Ucrania o la guerra en Siria, en un contexto de desconfianza mutua entre ambos líderes.

“Es un honor reunirme con usted” le dijo Trump a Putin, a lo que éste contestó: “Estoy encantado de reunirme con usted”.

“Hemos hablado por teléfono pero las conversaciones no son suficientes”, añadió Putin.

Los dos líderes se entrevistaron por teléfono cuatro veces desde la llegada Trump a la Casa Blanca pero esta es su primera entrevista cara a cara.

“Putin y yo hemos estado discutiendo varias cosas y creo que van muy bien”, declaró Trump a los periodistas, sentado junto al líder ruso.

“Tuvimos unas conversaciones muy, muy buenas. Vamos a hablar ahora y obviamente eso continuará. Estamos esperando que ocurran muchas cosas muy positivas para Rusia, para Estados Unidos y para todos los interesados”, manifestó el mandatario estadounidense.

Tras la manifestación de ayer, en la que más de 70 policías resultaron heridos leves en enfrentamientos con miles de manifestantes, este viernes estallaron nuevos altercados, con coches de policía incendiados a primera hora de la mañana.

El presidente ruso aterrizó hoy en esta ciudad del norte de Alemania, donde hasta el sábado se reúnen los miembros del G20 (19 países más la Unión Europea), un foro internacional de las principales economías industrializadas y emergentes.

El mandatario estadounidense lo hizo el jueves, procedente de Polonia, donde en un esperado discurso reiteró su apoyo a la OTAN, e hizo críticas inusualmente duras contra Rusia.

“Instamos a Rusia a poner fin a sus actividades desestabilizadoras en Ucrania y en otros lugares”, dijo Trump.

“La segunda visita a Europa (de Trump) se puede resumir en una palabra: Putin”, afirma Derek Chollet, del German Marshall Fund of the United States, que asegura que a ambos líderes no les gusta perder y “se sienten más cómodos en la intimidación”.

Según el Kremlin, la reunión será crucial para la seguridad y la estabilidad.

La reunión tendrá además un formato excepcionalmente reducido, en el que Trump irá solo acompañado por el secretario de Estado Rex Tillerson y un traductor, confirmó a la AFP una fuente de la Casa Blanca.

“A Putin le gustan las reuniones con poca gente. Esto significa que la Casa Blanca está dejando que el Kremlin imponga sus condiciones”, lamentó el exembajador estadounidense en Rusia, Michael McFaul.

Interferencias rusas.

Más allá de las cuestiones geopolíticas, como la reticencia de Moscú a la extensión de la OTAN a sus puertas, las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin se complican también por las acusaciones de que Rusia interfirió en las presidenciales estadounidenses de 2016 y por las posibles conexiones rusas de sus allegados.

“Creo que pudo ser perfectamente Rusia (quién influyó en en las elecciones). Pienso que también pudo haber otros países”, dijo Trump el jueves en Varsovia.

En la mesa también estará la cuestión norcoreana, agravada por el lanzamiento el martes por el régimen comunista de Pyongyang de un misil intercontinental capaz, según los expertos estadounidenses, de alcanzar Alaska.

El G20 en Hamburgo es uno de los más tensos de los último años por las posiciones de Trump, que lo alejan de muchos de sus pares en cuestiones clave como el clima o el libre comercio.

“Naturalmente no vamos a esconder nuestras diferencias, al contrario, vamos a llamarlas por su nombre porque hay divergencias de opinión en algunas cuestiones esenciales”, advirtió ayer la canciller alemana Angel Merkel, anfitriona del encuentro.

El clima es uno de los grandes desacuerdos de mucho países con Washington, sobre todo desde que Trump decidió abandonar el histórico pacto de París contra el cambio climático porque lo considera nocivo para su economía. Tampoco gustan, sobre todo en Europa, sus posiciones proteccionistas.

En Hamburgo los líderes mundiales tendrán que lidiar además con un ambiente eléctrico.

Las calles de la ciudad están en gran parte bloqueadas por el despliegue de casi 20.000 policías venidos de toda Alemania como medida antiterrorista y para evitar la violencia de las cerca de 30 marchas convocadas hasta que termine la cumbre.elpaís.

