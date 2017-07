Copa Airlines anuncia nueva ruta a Mendoza

*** Con esta nueva ruta, Copa Airlines potencia la economía de las provincias del noreste argentino, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo comercial y turístico con el resto del continente americano.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, anunció su nuevo vuelo directo entre la Ciudad de Panamá y Mendoza, en la Argentina, a partir del próximo 15 de noviembre de 2017, con 4 frecuencias semanales entre ambas ciudades, fortaleciéndose de forma importante la conectividad de la Argentina con el resto del Continente.

“Con la apertura de la ruta hacia Mendoza, iniciamos un nuevo capítulo en la conectividad de la Argentina con las Américas. Desde hace 18 años servimos a este importante país, conectando con el resto del Continente, a través de nuestro Hub de las Américas, a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y, ahora, a Mendoza, abriendo cuatro puertas de entrada para el desarrollo turístico, económico y para la generación de empleo en Argentina”, expresó Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo de Copa Airlines. “Desde hace muchos años, los mendocinos vuelan por Copa Airlines a sus destinos preferidos del Norte, Centroamérica y Caribe y, con este nuevo vuelo podrán hacerlo de manera más conveniente desde el Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza”, sostuvo.

Heilbron también destacó que “Mendoza es una de las provincias más ricas de Argentina, debido a que ofrece múltiples y variados atractivos turísticos a lo largo de todo el año, atrayendo a todo tipo de visitantes y turistas. Gracias a la apertura de esta nueva ruta, todo el continente americano podrá visitar las provincias del noreste argentino, potenciando la industria turística y la economía regional”.

Por su parte el Ministro de Turismo de La República Argentina, Gustavo Santos, expresó: “Celebramos desde todo el sector turístico argentino, la posibilidad de conectarnos con el resto del mundo. Mendoza se suma a la conectividad total que Copa Airlines tiene en nuestro país.

Vuelos directos con Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza permiten a los turistas llegar a la Argentina de modo directo sin la necesidad de pasar por la capital del país, consolidando la visión federal que tenemos desde el turismo como actividad productiva”.

El vuelo CM 420 operará inicialmente con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo a las 3:40 p.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y llegando a las 12:21 a.m. al Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza, Argentina. El vuelo de regreso, el CM 421, partirá los días lunes, martes, jueves y sábados a la 1:34 a.m., llegando a Panamá a las 6:30 a.m.

Mendoza, la cuarta provincia con mayor número de habitantes de la Argentina, fue declarada como “La décima capital del vino” por la Red Global del Vino, que incluyó a esta región entre los principales centros vitivinícolas a nivel global. La decisión fue tomada en la ciudad francesa de Burdeos por esta destacada Red que tiene como objetivo establecer relaciones entre sus miembros, en temas vitivinícolas y en lo referente a cultura, turismo, educación, investigación y mercadotecnia.

Situada en el oeste de la Argentina en la región del Nuevo Cuyo, cuenta con importantes atractivos culturales y turísticos. Uno de ellos es la Fiesta Nacional de la Vendimia, nombrada por la National Geographic Society como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, detrás del Día de Acción de Gracias celebrado en los Estados Unidos, y considerada por sus desfiles como una de las cinco festividades más importantes y populares del planeta, junto al Carnaval de Río de Janeiro y al Carnaval de Venecia, entre otros. Además, la Cordillera de los Andes atrae a argentinos y extranjeros interesados en ver los paisajes montañosos y realizar actividades deportivas como andinismo, rafting o esquí.

Fundada en 1947, Copa Airlines transportó más de 12,8 millones de pasajeros en 2016. Actualmente, Copa Airlines opera un promedio de 350 salidas y llegadas diarias a través de su Hub de las Américas, el centro de conexiones aéreas con más conexiones internacionales de América Latina, ubicado en Panamá.

Recientemente, ha sido reconocida por tercer año consecutivo por Skytrax como la “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” y por segundo año consecutivo como “Mejor Personal de Aerolínea en Centroamérica y el Caribe”. Además, por los últimos cuatro años, Flight Stats ha reconocido a Copa Airlines como la “Aerolínea más puntual de Latinoamérica”. Por su parte, el Official Airline Guide (OAG), el operador de bases de datos de itinerarios de aerolíneas más grande del mundo, galardonó a Copa Airlines por segundo año consecutivo como la “Segunda aerolínea más puntual del mundo”. hondudiario

