Daddy Yankee esta enfermo y podría morir dentro de poco tiempo

Tegucigalpa, Honduras

El famoso artista reggaetonero puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido por sus fanáticos como Daddy Yankee, confesó abiertamente en los medios de comunicación que se encuentra enfrentando una grave enfermedad, que si no llegará a cuidarse bien no solo podría perder una de sus piernas, sino que podría morir dentro de pocos meses.

Daddy Yankee confesó ante los medios de comunicación que padece de diabetes en etapa muy avanzada, y que actualmente se encuentra luchando con todas sus fuerzas por superar esta enfermedad, cuidándose con una dieta muy rigurosa y muchos tratamientos que él no conocía, pero lo hace por estar saludable y porque podría morir si no lo hace.

Lo más grave de las confesiones que expresó ante los medios de comunicación es que desde hace varios años sentía fuertes mareos, los cuales casi siempre lo llevaban al borde del desmayo, pero siempre vivió con eso y se quedaba con la duda. Ahora, luego de hacerse varios estudios, supo que estos mareos y desmayos eran parte de algo mucho peor.

El artista también anunció oficialmente que empezará a suspender la mayoría de sus presentaciones por una gran lista de malestares que ha estado sufriendo, además de que tiene una gran herida en la pierna que podría ocasionar que se la tengan que amputar si no tiene todos los cuidados necesarios.

Estas son las declaraciones del reggaetonero: “Comenzare a cancelar algunas de las presentaciones por mi estado de salud, en dos semanas me someteré a una dieta bastante estricta y a cuidados intensivos, espero que mis seguidores me perdonen y lo comprendan. Voy a disfrutar todo el tiempo que me queda y, quiero que cuando llegue el momento, mi público me siga queriendo y me recuerde, espero haber cambiado la vida de muchas personas con mi música”.

Daddy Yankee tiene diabetes tipo 2, por lo que de ahora en adelante tendrá que tener mucho cuidado para tener una vida sana. Hondudiario.

