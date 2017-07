Conoce los trucos para que la batería de tu celular dure mucho más

***Lo primero que debes hacer es quitar la opción brillo automático y reducirlo manualmente tan bajo como sea posible para así bajar al mínimo tu consumo de energía.

Tegucigalpa, Honduras

¿Eres de los que sufre día y noche por lo poco que le dura la batería del celular? ¿Eres el que siempre pide cargador a todos tus amigos? ¿Cuando te preguntan por qué no contestabas los mensajes siempre respondes que porque se te apagó el celular? Entonces esta nota es para ti. conoce aquí los mejores trucos para que la batería de tu calu dure más.

1. Ajusta el brillo de pantalla

Lo primero que debes hacer es quitar la opción brillo automático y reducirlo manualmente tan bajo como sea posible para así bajar al mínimo tu consumo de energía.

2. Apaga la vibración

Aunque no lo creas esta es otra función que consume mucha batería. Si es posible apágala cuando necesites mantener tu celular prendido por más tiempo.

3. Reduce el tiempo hasta el bloqueo de pantalla

Ni bien termines de usar las aplicaciones de tu celular, bloquea tu celular porque la pantalla de inicio consume mucha batería.

4. Apaga las conexiones de Wifi y Bluetooth

Tanto las conexiones Bluettoth como Wifi consumen mucha batería. Si no las estás utilizando desactívalas.

5. Desactiva la localización por GPS

Así como la conexión de Wifi y Bluetooth, el GPS mantiene tu batería en uso.

6. Minimiza las notificaciones

Olvídate de recibir alertas por todas las notificaciones que resibas porque esto además de consumirte muchos megas, gastan la batería de tu celular.

7. No dejes funcionar “en segundo plano” aplicaciones que no necesitas

Cuando dejes de utilizar alguna aplicación intenta siempre cerrarlas porque si no las cierras o no quitas la función “activación en segundo plano” todas se actualizarán así no las uses.

