Hasta el 27 de agosto se pueden hacer cambios de domicilio: TSE

*** Las autoridades del tribunal electoral dijeron que los hondureños podrán cambiar el domicilio de votación.

Por Oscar Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió ampliar hasta el 27 de agosto (15 días más) el plazo para que el ciudadano pueda realizar su actualización domiciliaria, de cara a las elecciones generales de noviembre próximo.

Esta disposición la anunció el magistrado presidente del TSE, David Matamoros, luego de indicar que un día después arrancará la campaña por todos los medios de comunicación de cara a las elecciones generales a celebrarse el 26 de noviembre.

La ley establece que para que a una persona se le autorice el traslado debe ser originaria del lugar, es decir, Tegucigalpa y quiera votar en San Pedro Sula porque allá está registrada en el censo.

Confirmó que se ordenó la impresión de unos 300 mil formularios para la actualización domiciliaria, los que estarán llegando desde Guatemala, en las próximas horas.

No obstante, aclaró que eso no indica que los cambios serán mucho menores, pero se piden los suficientes para no tener problemas.

En cuanto a la polémica por el nombre de la Alianza de Oposición dijo que revisarán la documentación entregada por el coordinador Manuel Zelaya y es posible que resuelvan el problema la próxima semana.

“La idea es evitar la controversia, aunque en política es parte de la dinámica, pero lo importante es que la gente no se confunda a la hora de votar”, puntualizó. hondudiario

