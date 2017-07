Política y apocalipsis

El acontecer socio-político del país tiene como trasfondo el ser un año electoral y que la mayor parte de los acontecimientos giran en torno a ello. Y aunque e s un tema de conversación presente en todas las reuniones ciudadanas hay unos grupos que han expresado con más fuerza que otros su sentir acerca de este momento político. Lo hemos visto, en primer lugar, con los movimientos sociales alternativos de todo tipo, con la orgía verbal de todos aquellos inscritos en el proceso electoral, con el oficialismo que se sirve de todo tipo de tribunas para llevar el agua a su molino y con el mundo periodístico que se decanta en sintonía de los grupos de poder con los que se identifica. En esta ocasión vamos a recoger lo expresado por la Pastoral Social-Cáritas en el último de sus pronunciamientos. Es un análisis crítico y que se suma a otras voces que, viendo la transcendencia e importancia de lo que son unas elecciones políticas, no está de acuerdo en cómo se maneja el tema. Para describir este proceso electoral utiliza el símil de los cuatro jinetes del apocalipsis y se nos menciona cuáles son: En primer lugar, un sistema electoral arcaico donde no se hizo nada por hacer avanzar la democracia formal que diera mayor participación a la población: segunda vuelta, distritos electorales, ciudadanización de las mesas, un verdadero Tribunal electoral, nuevo censo electoral, equidad en la propaganda de los partidos. La decisión era mantener un sistema electoral obsoleto. En segundo lugar, un sistema de pactos nefastos: la Unidad de Fiscalización sobre el financiamiento de los partidos políticos ha sido producto no de una elección sino del cabildeo, de los pactos que llevan a acuerdos entre tres partidos. Se vislumbra una Unidad de compadre hablado, con una ganador y también con el perdedor de siempre, la ciudadanía. En tercer lugar, la insensibilidad de la clase política: la clase política no se inmuta frente a los casos y escándalos de corrupción; es más, tienen la convicción de que los ciudadanos tienen que votar por los que ya están seleccionados para gobernar, independientemente de su conducta ética. Por eso presionan por el “voto en plancha” que es una forma sutil de manipular, insultar, depreciar a los votantes y convertir a los procesos electorales en ejercicios para renovar o ratificar las élites políticas. En cuarto lugar, lo que aparece es la sombra de una reelección: este año se cargará con un nuevo peso, la oscuridad por introducir la figura de la reelección, imagen que todavía no ha sido aceptada por un porcentaje alto de la población. Además la utilización de la gestión gubernamental como espacio para la campaña política. La conclusión va en sintonía con el análisis: “hace siete años parecía que apostábamos de nuevo por una transición a la democracia menos formal, más real; y, sin embargo, caminamos rápidamente hacia la precarización de la democracia, disminuyendo el entusiasmo de la ciudadanía para participar en unas elecciones que considera que ya estás arregladas”. Es de agradecer que haya sectores de Iglesia que visualicen nuestra realidad social en estos términos y nos ofrezcan sus reflexiones para fomentar un debate abierto, lleno de retos y desafíos, y, sobre todo, con planteamientos que hagan cambiar nuestra mirada sobre la política y los políticos. Le añadiríamos un pequeño correctivo, a la mirada apocalíptica habría que complementarla con una mirada profética. La primera es fruto de un determinismo histórico sin cambios posibles y, la segunda, el presente y el futuro abiertos llenos de esperanza y sin dejar a nadie por fuera.