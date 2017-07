Presidente del CN y Fundación  Pantaleón  construirán dos aulas en aldea de Choluteca

***El proyecto está valorado por un costo de medio millón de lempiras, y se comenzará a construir al menor tiempo posible, según las autoridades del centro educativo.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva y la Fundación Pantaleón, firmaron, un convenio de cooperación para la construcción de dos módulos en el Centro Básico, Oscar Álvarez Durón de la comunidad de El Esfuerzo, aldea Santa Lucía, El Palenque, Choluteca, por un monto aproximado de 200 mil lempiras que beneficiará a más de 197 alumnos de educación media de la zona.

En ese sentido, Oliva manifestó que siempre es un gusto servir y que mejor que hacerlo con el sector educativo, motivo que impulsó a poner la primera piedra como símbolo de que la obra se hará en los próximos días.

Recordó que desde la administración anterior del Congreso Nacional, se aprobaron leyes en beneficio de la educación del país, al grado de que antes solo se impartían 90 días de clases al año y ahora se sobrepasan los 200 días.

Refirió que para superar los niveles de vida de una familia, se debe educar a los niños, por esa razón apoya los proyectos educativos y pidió a los padres que hereden a sus hijos una buena educación ya que esa es la mejor herencia.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Pantaleón, Ana Isabel Lovo Callejas, expresó su satisfacción por estar colocando la primera piedra para la ejecución de la obra 110 que han creado en conjunto con el ingenio azucarero La Grecia.

Asimismo, expresó su agradecimiento al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva por haber confiado en la Fundación Pantaleón y realizar ese proyecto educativo que beneficiará a más de 200 alumnos de las zonas aledañas.” Estamos convencidos que un país que no se educa no se supera y no sale adelante”, acotó.

Asimismo, el gerente de operaciones del ingenio La Grecia, Selvin Arriaga, destacó la labor del titular del Legislativo, Mauricio Oliva quien pidió aselar el proceso para la firma del convenio.

De igual manera, la directora del Centro Básico de Educación Óscar Álvarez, la profesora Celenia Aguilera, en representación de la comunidad docente y estudiantil agradeció al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva por toda la colaboración que le ha dado a esa aldea y a ese centro educativo.

La aldea El Palenque ha sido beneficiada con el programa Vida Mejor que ha proporcionado 200 pisos saludables, 133 ecofogones, 10 pilas y 12 letrinas para las personas más necesitadas y humildes de ese sector.hondudiario.

