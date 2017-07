Concacaf define horarios para los cuartos de final de la Copa Oro

***México disputará el segundo partido en Phoenix, el jueves a las 7:30 pm hora local ante Honduras.

Miami, EE.UU.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) anunció los cruces oficiales y los horarios de inicio de los partidos de cuartos de final de la Copa Oro 2017, los cuales se disputarán la próxima semana en Filadelfia y Phoenix.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será el anfitrión de la primera de doble jornada de los cuartos de final el miércoles, 19 de julio, cuando Costa Rica enfrente a Panamá a las 6:00 p.m. ET, seguido por un encuentro entre Estado Unidos y El Salvador a las 9:00 p.m. ET.

El estadio de la Universidad de Phoenix será el anfitrión de la segunda doble jornada de cuartos de final, el jueves, 20 de julio a partir de las 7:30 p.m. ET, cuando Jamaica enfrente a Canadá. Seguido de México y Honduras, a las 10:30 p.m.ET esa noche misma noche.

Los ganadores de los partidos de cuartos de final en Filadelfia se enfrentarán en el estadio AT&T en el área de Dallas el sábado 22 de julio, mientras que los dos ganadores de Phoenix competirán en el otro partido de semifinal en el histórico Rose Bowl situado en Los Ángeles el domingo, 23 de julio.

La gran final de la Copa Oro 2017 de CONCACAF se jugará el miércoles 26 de julio a las 9:30 p.m. ET en el Levi’s Stadium del Área de la Bahía.

Los boletos para todos los partidos de la ronda eliminatoria de la Copa Oro están disponibles en www.GoldCup.org.

Calendario de partidos de la ronda de Eliminatorias de la Copa Oro 2017 de CONCACAF

* Horas de inicio listadas en hora del este

Cuartos de Final

Miercoles, 19 de julio de 2017 – Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA)

CF1: 6:00 PM Costa Rica v Panamá

CF2: 9:00 PM EE.UU. v El Salvador

Jueves, 20 de julio de 2017 – University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ)

CF3: 7:30 PM Jamaica v Canadá

CF4: 10:30 PM México v Honduras

SEMIFINALES

Sabado, 22 de julio de 2017 – AT&T Stadium (Arlington, TX)

SF1: 10:00 PM Ganador CF1 v Ganador CF2

Domingo, 23 de julio de 2017 – Rose Bowl (Pasadena, CA)

SF2: 9:00 PM Ganador CF3 v Ganador CF4

FINAL

Miercoles, 26 de julio de 2017 – Levi’s Stadium (Santa Clara, CA)

9:30 PM Ganador SF1 v Ganador SF2.Hondudiario.

