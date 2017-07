No más de 54% de intereses deben cobrar tarjetas de crédito: JOH

Repitió que “hay ciudadanos que buscan refinanciar la deuda, y prefieren sacar un préstamo para salir de las tarjetas de créditos. Imagínense sacar insumos con tarjetas de crédito. Miren la desesperación de la gente. ¿Cómo van a salir adelante con un intereses de casi el 70 por ciento?”.

“Se puede hacer que vengan tarjetas de otros países para que haya otras opciones para el pueblo”, advirtió al considerar su experiencia con el uso de las tarjetas.

“Yo tengo tarjetas de crédito, pero esta lucha la hago por la gran mayoría del pueblo que está esclavizado por los intereses, es lo justo. No hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista”, puntualizó.

Sentenció sobre el tema, que “cuando me he trazado objetivos, los he logrado, algunas veces temprano, otras veces tarde. Pero lo vamos a resolver”.