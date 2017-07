Peinados para el cabello largo

***Si tienes el cabello largo y a veces ya no sabes ni cómo peinarte sin parecer el mismo retrato de siempre te dejamos peinados que no te tomarán más de 5 minutos y que seguramente te sacarán de apuros cuando tengas algún evento importante de imprevisto y no te dio tiempo para ir al salón a peinarte.

Tegucigalpa, Honduras

Lo primero que tienes que fijarte es buscar peinados fáciles para cuando tienes poco tiempo el poder hacerle frente a estar bonita, linda y elegante sin perder mucho tiempo.

Luego otro punto importante dentro del look que quieras llevar para cambiar y transformarte son los distintos cortes de cabello ya que por tener el pelo largo no significa que no debas cortarlo y darle forma.

Este es otro error muy común que las mujeres hacemos que piensas que por tener larga tu cabellera no necesita mantenimiento en la peluquería.

Los peinados con trenzas son los más recomendados cuando eres joven o quieras dar una apariencia juvenil todo depende mucho de la personalidad que tengas por eso también es otro de los factores que debes observar, si tú nunca usaste una trenza ahora no vas aparecer con una en tu cabeza ya que seguramente te sentirás muy incómoda.

Algo que debes definir es si este cambio que buscas es por que deseas encontrar peinados para fiesta o evento que vas a tener próximamente como puede ser un cumpleaños importante, casamiento, fiestas empresariales de trabajo o cualquier tipo de salida de noche.

Como también si lo que estás buscando son los peinados para niña porque tu hija pequeña comienza a buscar su personalidad frente al espejo y deseas buscarle el peinado más lindo de acuerdo a las características de su cabellera que puede ser seco, graso, grueso, fino, etc…

Antes que las trenzas también recomiendo todo los diseños de peinados recogidos ya que son muy sencillos y rápidos cuando no tenemos mucho tiempo de tomar un secador de pelo o un cepillo para darle forma a nuestra cabellera.

Siempre tienes que tener en cuenta que para tener un pelo sano debes aplicar ciertos recaudos pero no solamente una vez sino como forma de vida.

Agregar esta rutina de por ejemplo utilizar mascarillas para el pelo natural como bien te explico en ese artículo describiendo todas las que existen para los diferentes cabellos grasos y cabellos secos.

O cuando te recomiendo que utilices el aceite de argán por el beneficio que tiene todas sus propiedades para el cabello, haciendo más fuerte, brillante y sedoso a la hora de peinar algo muy importante que necesitas si deseas implementar estos peinados.hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...