Conoce los mejores peinados para usar con aretes grandes

***Algunos diseñadores mostraron cuáles peinados son perfectos para lucir aros grandes y/o largos.

Tegucigalpa, Honduras

No es un secreto que los peinados son parte fundamental del look y no hay nada mejor que saber cómo potenciarlo. Una forma es usando aros grandes, pues los peinados quedan aún más bonitos y armados.

Para lograr un estilo impecable, debes tener en cuenta el look completo, por lo que debes armonizar y combinar tu vestuario, el maquillaje y por supuesto, las joyas, y en este caso en particular, los aros.

Aprende a sacarle el máximo partido a tu cabello y a tus aros, reconociendo cuáles son los visuales y los trucos para valorizar tu look en este año.

Para lucir al máximo tus aros grandes, ten presente que cuando recoges el cabello, se destacan aún más.

De esta forma prefiere como peinado una cola de caballo, si lo que quieres es tener un estilo renovado en tu día a día o bien para una fiesta. Compleméntala usando aros redondos y si es una ocasión formal, escoge los que tienen brillos.

Para aquellas que prefieren siempre llevar el cabello suelto, los aros con piedras y en forma de candelabro, es decir que van cayendo en distintos niveles, serán muy adecuados. En cuanto a quienes eligen tomar el cabello semi amarrado, tienen la opción de escoger el aro grande que más te guste.

Si además de potenciar el peinado, quieres que tu rostro se vea más alargado, al llevar tus hebras recogida puedes optar por aros largos. “Aretes largos también funcionan para dar impresión de alargar el rostro.

El peinado dicta muchas veces cuál es el aro grande que nos quedará mejor, pero también es importante fijarse en la forma del rostro, para así crear un look destacado y alineado. “Los aretes deben ser escogidos conforme el formato del rostro. Por ejemplo, quien tiene el rostro ‘triángulo invertido’ debe optar por modelos que van a dar más volumen a la parte de abajo.GettheLook/hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...