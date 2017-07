LIBRE quiere que el presidente del CN, resuelva las reformas electorales

*** El presidente del CN dijo que el tema sobre la empresa Mapa Soluciones, es un problema entre los partidos de oposición y no del partido Nacional.

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, señaló que “el jefe de (Salvador) Nasralla, el coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya quiere que él le haga el trabajo para lograr los 86 votos que se necesitan para las reformas electorales.

Oliva reaccionó de esta manera al referirse a las amenazas de la Alianza Opositora de salir a protestar a las calles si no se le aprueba al partido Libre un representante en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

El diputado presidente, también se refirió a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, sobre la poca confiabilidad en el proceso electoral por la participación de la empresa Mapa Soluciones y que por eso no asistió al sorteo para definir las posiciones en la papeleta electoral, considerando que es un tema que se trata en el Consejo Consultivo donde están representados todos los partidos políticos.

Dijo compartir la posición del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el sentido que se deben hacer propuestas realizables y tienen derecho de sentir toda la incomodidad y manifestarla, pero que también deben plantear la solución.

“El problema es que dicen, no me gusta y no estamos en una tienda para decirle este es bonito o qué color le gusta y cómprelo, lo paradójico es que hay un doble racero, en las elecciones internas estuvo bien el resultado, a la hora de inscribir su candidatura estuvo magnifico el TSE, incluso a un partido político se le adelantó el proceso electoral interno y el resultado los dejo satisfechos, cómo es que ahora, un árbitro que ha estado trabajando bien en todos los partidos se va a cambiar para la gran final”, cuestionó.

En cuanto a que la oposición afirma que si no hay reformas no habrá elecciones como ha dicho el mismo candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla y que se irán protestar a las calles Oliva reiteró que siempre ha estado abierto al diálogo, pero se requieren 86 votos para aprobar reformas electorales.

“Ya le dije al jefe de Nasralla, Mel Zelaya que necesito 86 votos y que se mueva él, quiere que yo le haga el trabajo, no viene del mismo tronco común del Partido Liberal, pues que se pongan de acuerdo y sumamos los 86 votos pero entre ellos no se ponen de acuerdo y ese es el problema”, acotó.

Recordó que el 26 de enero, estaba presente toda su bancada, dispuesta a aprobar las reformas para permitir el representante de Libre en el TSE y el RNP, pero apuntan hacia donde no está el problema.

“Vea el caso del nombre de la Alianza, lo de Mapa Soluciones, ese es un problema entre ellos no de nosotros que ya dijimos, hagan lo que quieran con Mapa Soluciones, pero pongan mecanismos de transmisión de datos y ver si es técnicamente factible cambiarlo.

En cuanto a la Alianza de Oposición, opinó que le pongan el nombre que quieran pero como no tienen banderas buscan banderitas cuando él siempre ha tenido las puertas abiertas para dialogar.

Oliva negó también declaraciones atribuidas a su persona de que iban a mandar a las Fuerzas Armadas a las calles para reprimir las protestas, cuando la institución castrense no depende de él y lo que manifestó fue que es función del Estado garantizar la paz y tranquilidad, la libre locomoción de las personas y el funcionamiento de las instituciones y en ese sentido, el Ejecutivo sabrá como validar eso. hondudiario

