Empresa privada expresa su malestar la MACCIH

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió este jueves un comunicado en el que muestra su preocupación y molestia por las expresiones ante los medios de comunicación por parte del vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) Juan Jiménez Mayor.

En un comunicado al que dio lectura el presidente del Cohep, Luis Larach, la empresa privada deja entrever su descontento con Jiménez Mayor, por detallar públicamente datos y nombres que no pertenecen a la realidad jurídica del país.

Asimismo señala que se reunieron con el vocero de la MACCIH para manifestarle su preocupación por tales declaraciones; como también cita que apoya a este organismo siempre y cuando se respete el convenio suscrito entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado de Honduras.

En ese sentido, la empresa privada espera que las acciones de la MACCIH estén encaminadas en fortalecer la institucionalidad, la investigación pero que estas mismas deben cumplir los principios constitucionales, el respeto a los derechos humanos y los debidos procesos.

COMUNICADO

Ante las declaraciones vertidas por el señor coordinador y vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El Cohep a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente:

PRIMERO: Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, realizadas el día jueves 13 de julio, en las que detalló públicamente datos, nombres y situaciones que no responden a la realidad jurídica del país.

SEGUNDO: Sostuvimos una reunión franca con Don Juan Jiménez Mayor y su equipo el día lunes 17 de julio en las oficinas de la MACCIH, en la que expresamos nuestra preocupación y desagrado por sus opiniones expuestas ante los medios de comunicación en su conferencia de prensa.

TERCERO: En el diálogo se expresó claramente que reiterábamos nuestro apoyo a la MACCIH siempre y cuando se enmarquen en el Convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA; y que sus labores vengan a fortalecer la institucionalidad y se acabe con la impunidad en el país; que la cooperación en las investigaciones que llevan a cabo las instituciones hondureñas cumplan los principios constitucionales y de los derechos humanos del debido proceso, presunción de inocencia y respeto a las leyes vigentes.

Se fue enfático en aclarar que nuestro sistema jurídico establece claramente cómo se constituyen las empresas, sus formas de fundación, capital social y patrimonio de las mismas, y rechazamos las acusaciones de lavados de activos que son señaladas sin un fundamento legal y sin un requerimiento.

CUARTO: El COHEP aclara que ante los ataques difundidos en contra del señor Juan Jiménez Mayor, por grupos y personas que no pertenecen al sector privado, rechazamos los mismos. No es nuestra forma de actuar y todas nuestras acciones se expresan en forma transparente a través de nuestros voceros autorizados. Desautorizamos públicamente a todos aquellos que realizan estos ataques que no se manifiesten en nombre del sector privado de Honduras.

QUINTO: El COHEP aclara que siempre estaremos a favor del fortalecimiento del Sistema de Justicia y de la institucionalidad del país, conforme a lo establecido en sus estatutos, defendemos principios y los defenderemos siempre, promoveremos la libre iniciativa amparada en los derechos claramente definidos y firmemente tutelados.

SEXTO: El COHEP agradece la colaboración internacional en apoyo a la MACCIH, así como a la Organización de Estados Americanos (OEA) en su esfuerzo para lograr que en Honduras termine la impunidad y se fortalezca el Sistema de Derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica de las personas naturales y jurídicas.Hondudiario.

