Más de 200 mil personas se beneficiarán con reformas a Ley de Tarjetas de Crédito

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, manifestó este jueves que con las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito que hizo ese poder del Estado, se reducirá la tasa de interés en un 15 por ciento y podrán hacer consolidación de deudas con la banca, hacer pagos no solo a intereses, sino que también a capital, lo que vendrá aliviar la problemática que tienen los más de 200 mil tarjetahabientes endeudados en el país.

En ese sentido, Oliva explicó que el mayor problema es la alta tasa de interés que se cobra en el denominado dinero plástico que fluctúa actualmente en un promedio del 69 por ciento de intereses, pero que con la medida que se aprobó, tomando la tasa activa ponderada que anda entre 18 y 20 por ciento en los últimos años, el rango oscilará entre un 49 y un 54 por ciento anual.

En declaraciones a la radioemisora HRN, Oliva explicó que la intención del Congreso Nacional, es que se mantenga ese rango del 54 por ciento como tasa máxima y que no pase de ahí, ya que los intereses deben cobrarse sobre el saldo total de la deuda y no de saldos sobre intereses porque no es justo, apuntó el parlamentario.

Oliva refirió que los tarjetahabientes pagando sólo el saldo mínimo, no salían de la deuda ni en 50 años, pero con la nueva disposición, podrán salir con pagos mínimos en 36 meses plazo.

Agregó que los usuarios que estén en mora tendrán la potestad de negociar con el banco emisor en un plazo de cinco días y éste estará en la obligación de consolidar la deuda, alargar los plazos y reducir los intereses.

“Creemos que las tarjetas son un instrumento necesario, pero los usuarios deben saber administrarlas y usarla de manera racional, pero también debe haber justicia de parte del banco emisor”, recomendó.

Añadió que los clientes de la banca tarjetera paga un seguro por fraude, robo y extravío por lo que los emisores tendrán que asegurarse de que los clientes tengan la seguridad de que sus tarjetas no sean clonadas y usadas por personas ajenas, porque muchas veces los tarjetahabientes caen en mora por saldos de compras que no han realizado.Hondudiario.

