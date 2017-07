Muere la bebé que contrajo meningitis viral por un beso

***El HSV-1 es el mismo virus que causa herpes labial y rara vez conduce a meningitis viralSe cree que la bebé contrajo el virus mortal por un beso.

Tegucigalpa, Honduras.

Mariana Sifrit, la bebé que contrajo meningitis viral causada por el virus HSV-1 murió el martes por la mañana, publicó su madre en Facebook.

El HSV-1 es el mismo virus que causa herpes labial y rara vez conduce a meningitis viral, que hace que el tejido que cubre el cerebro y la médula espinal se inflame, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Se cree que la bebé contrajo el virus mortal por un beso. Los padres de Mariana, Nicole y Shane Sifrit, dieron resultados negativos para el virus, dijeron a WHO, filial de CNN.

Apenas tenía 18 días cuando murió. Mariana pasó la última semana en el Hospital Infantil de la Universidad de Iowa.

“Nuestra princesa Mariana Reese Sifrit ganó sus alas de ángel a las 8:41 am esta mañana en los brazos de su papá y al lado de su mamá”, escribió Nicole Sifrit en su página de Facebook. “Ella ya no está sufriendo y está con el Señor”.

Una semana después del nacimiento de Mariana, el 1 de julio, sus felices padres se casaron. Dos horas después de la ceremonia, los recién casados ​​notaron que su recién nacida no estaba comiendo y no se despertaba, le dijeron a WHO.

“Durante dos horas, la niña dejó de respirar y todos sus órganos comenzaron a fallar”, le contó a la afiliada de CNN Nicole Sifrit. Los primeros síntomas de la meningitis viral pueden incluir fiebre, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y cuello rígido, según Johns Hopkins Medicine.

La pareja terminó la celebración del matrimonio y llevó a Mariana al Blank Children’s Hospital en la ciudad de Des Moines, donde les dijeron que había contraído meningitis HSV-1.

Su madre le dijo a WHO que no podía determinar exactamente cómo contrajo el virus su bebé.

La doctora Tanya Altmann, pediatra del Calabasas Pediatrics en California, dice que “la meningitis viral es transmitida a través de un estrecho contacto casual. Sin embargo, la bebé adquirió el virus y luego desarrolló la meningitis. Es muy común contraer el virus, pero es muy raro que se convierta en meningitis”.

Según la experta, “los dos primeros meses de un bebé son críticos, dado que un virus puede propagarse rápidamente y causar serias enfermedades en los recién nacidos”. De ahí que se advierta a los padres que deben ser particularmente cuidadosos durante los primeros meses de vida.

Los bebés con menos de un mes y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave cuando se les diagnostica meningitis viral, según los CDC, que recomiendan a los padres ser particularmente cuidadosos durante los primeros meses de vida del bebé.

“Gracias a todos los que han seguido su viaje y nos han apoyado con esto”, escribió Sifrit en su post de Facebook. “En sus 18 días de vida tuvo un gran impacto en el mundo y esperamos que con la historia de Mariana salvemos la vida de muchos recién nacidos. Descansa en paz dulce ángel”. CNN. Hondudiario

