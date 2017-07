VILLEGAS. El “káiser” Villegas al suave se coló al final en las planillas cachurecas por Cortés. El propio JOH, en carne y hueso, le dio ayer la bienvenida y lo confirmó como candidato en la casilla 188. El “Pelón 70” ya había soltado la bomba desde horas del mediodía, como una muestra más –dijo– de que su líder supremo siempre tuvo la razón cuando lo acusó de cacho… Será… SEDE. Adivinen quién, entre los mismos refundidores, anda juca porque el señor de la televisión ya tiene su propia sede en la colonia Florencia. La ilustre lo quería tener del gañote en la sede de Libre y anteayer casi explota cuando supo que la conferencia de prensa la daría en su propio búnker. TRAMPA. A “voz de muerto” nadie le saca de la cabeza que en el sorteo de la ubicación de los candidatos en la papeleta hubo trampa. El hijo de doña Orfilia cree que inflaron las bolitas y deja entrever que JOH y el candidato liberal metieron gol al haber salido a un extremo y en el centro. APOYO. Se las jugó “Netanyahu” con la aprobación de la rebaja de intereses a las tarjetas de crédito y, sin querer queriendo, consiguió el apoyo de todas las bancadas. Para que vean cómo se pegan botones. Una prueba más, dicen los cachos, que su candidato a la guayaba se preocupa por la “people” que vive de fiado. TARJETAS. Pero los empresarios creen que esa rebaja a las tarjetas es un “atentado” a la libre competencia, que es una medida populista, y que repercutirá negativamente en la economía. Tito Mejía, que ahora es de los principales asesores de Nasralla, cree que es pura demagogia. Será… CEBO. El candidato liberal manda a decir que no hay que confundir el cebo con la manteca, que lo que pasó con los cambios en las regidurías de la AMDC no tiene similitud con lo que pedía la Gaby. Una cosa es una cosa, dice, y otra es otra cosa. UÑAS. Los ilustres de la Adunah, del Sitraunah y los politiqueros de oficio ya sacaron las uñas y ya ni se esconden ni disimulan sus sueños por apoderarse de la UNAH. No ven la hora de volver a usar la “U” como su hacienda particular y regresar al festín con el seis por ciento… Congratulations… NUDO. No hallan qué inventar. Unos colegas aseguran que Leitzelar y Vilma, como nunca se sabe, ya empezaron a calentar ante el desmadre en la UNAH. Como todos los “amigos” de la rectora están hechos un nudo exigiendo la intervención del alma nutricia. CORO. Los “miaus” y compañía disfrutaron del concierto de los Guaraguau, que ahora le cantan a la “revolución bolivariana”, gracias al padre Melo. La bulla es que el jesuita financia la gira del grupo. El hombre en un fiel y sempiterno seguidor del olanchano y ahora se ha sumado al coro que pide la renuncia de la rectora.

