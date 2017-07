No me da vergüenza decir que gano 140 mil lempiras: Miriam Guzmán

***”Los documentos son los que hablan, entonces se los voy a circular para que miren cuál es mi salario, para mí no es motivo de vergüenza mi salario ni el de cualquier funcionario de esta institución por una sencilla razón, todos nos ganamos nuestro salario con dignidad”, sostuvo.

Tegucigalpa, Honduras.

La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, en conferencia de prensa este viernes, aclaró que no es cierto que se aumentó el salario a 200 mil lempiras.

“Como ustedes saben, yo siempre he sido una mujer transparente y contrario a otros, yo sí hablo con documento en mano”, inició diciendo la directora del SAR.

En ese sentido, explicó “yo les voy a dar la información F01 de mi pago, los únicos datos que borré es mi banco y mi cuenta bancaria, el resto de es de ustedes, hagan el desglose y el balance que ustedes quieran efectuar”.

Añadió “este documento es suyo y aquí consta mi pago que cada catorcena yo recibo, aquí está. Es falso, con toda la falsedad del mundo que yo gano 210 mil lempiras, es falso; también es falso que el personal de la institución haya recibido aumentos salariales”.

“Los documentos son los que hablan, entonces se los voy a circular para que miren cuál es mi salario, para mí no es motivo de vergüenza mi salario ni el de cualquier funcionario de esta institución por una sencilla razón, todos nos ganamos nuestro salario con dignidad”, sostuvo.

Guzmán indicó que “diferente sería que a mí me estuvieran señalando aquí como corrupta, o que le he recibido a algún contribuyente dinero a cambio de cambiar un expediente que le beneficie, eso sí sería para mi fuente de vergüenza”.

“Y si el morbo es cuánto gano perfecto- perfecto-según la escala salarial, el cargo que yo ostento tiene asignado un salario de 140 mil lempiras mensuales, ¿cuál es el problema?, señaló.

Finalmente dijo “peores cosas me han dicho y a mí… por un lado me entra y por otro me sale, tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto”.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...