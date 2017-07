Tegucigalpa, Honduras.

TOÑITO. La bulla en los cafetines de SPS es que es más fácil que Toñito Rivera, no el de los chocoyos, sino, el candidato de Libre a la mini, apoye a Marlon Lara y no a Fátima. “Pior”, dicen, para que apoye a cualquier otro del PAC.

AMDC. Pues, hombre, Hilario, la “incontrolable” ha renunciado como candidata a la sexta regiduría a la AMDC. En una radio dijo que lo hacía por lo que le hicieron a la Gaby y otras hierbas. Pero otros liberales juran que no miraba la hora de zafarse, porque en esa casilla no sale ni a cañonazos. Como la bulla es que “papi a la orden” barrerá.

TSE. Que culpa tiene el Partido Nacional de que los liberales no quieran apoyar a Libre con su representante en el TSE. En todo caso, les manda a decir Mauricio Oliva, que se pongan vivos y consigan los votos, pero que ya dejen, por favorcito, de meterlos en esos rollos. ¿Estáis oyendo, MZR?

LORENA. Por eso dicen que, de donde menos se espera, salta la liebre. Quien se habría imaginado que la “resignada” y pastora Lorena Herrera se iba a terminar rebelando contra la reelección de JOH y anunciando que mejor votará por Salvador Nasralla. El anuncio lo hizo ella misma, en carne y hueso. Sepa Judas qué habrá pasado.

JEFE. Ratificado “Robertico” Ordóñez como jefe supremo de campaña. En las últimas horas también han incorporado a la Comisión al de los chocoyos, a Olguita y a María Antonieta, no a la exreina de Francia que mandaron a la guillotina, sino a la exministra pepista. Do you remember?

CHAFAS. El Maduro venezolano le manda a decir a Trump que, brinque quien brinque y se pique quien se pique en Washington, la constituyente viene y nadie la detiene. Lo bueno es que la chafarotada chavista ya le dijo que lo apoyan mil por mil con todo y constituyente. Dejen de puyar a Trump con vara corta, que él no es Obama.

CHAMBAS. Los encapuchados están tan, pero tan seguros del gobierno de transición, que ya andan ofreciendo hasta chambas y la reprogramación de los períodos. Como los diputados de la alianza aquella ya les dijeron que ellos son los reyes y que les aprobarán lo que quieran… Congratulations…

GRITO. Suspendidos por cinco años 18 estudiantes de la UNAH. Quién aguanta ahora a los derechos humanos aquellos, poniendo el grito al cielo. Ajá, ¿y los derechos humanos de los casi 90 mil estudiantes que sí quieren clases? ¿Quién saca la cara por ellos? Tal vez el Chapulín Colorado.

ORO. Hasta la esposa de Amado Guevara está pidiendo la cabeza de todo el cuerpo técnico de la Selección. Qué tal. Solo para que vean lo gordo que ha caído eso de que la H no haya podido meter ni un golito en la Copa Oro. Pobre, pueblo, pobre..

