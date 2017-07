***”Quiero decirle al pueblo hondureño, que ha estado muy angustiado con los intereses de las tarjetas de crédito, que vamos a estar vigilantes. Si el Congreso me manda eso hoy, mañana o el domingo, lo firmo inmediatamente, pero asegurémonos que los bancos no vayan a perjudicar al tarjetahabiente”, subrayó el mandatario.

San Pedro Sula, Honduras.

Una vez aprobada la Ley de Reformas a las Tarjetas de Crédito por el Congreso Nacional, propuesta por el Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández señaló que “es mejor que los bancos ganen en volumen y no estrangulen a unos pocos”.

“Quiero decirle al pueblo hondureño, que ha estado muy angustiado con los intereses de las tarjetas de crédito, que vamos a estar vigilantes. Si el Congreso me manda eso hoy, mañana o el domingo, lo firmo inmediatamente, pero asegurémonos que los bancos no vayan a perjudicar al tarjetahabiente”, subrayó el mandatario.

“Le digo a los bancos que este es un proceso que va a solidificar el sistema financiero, para que más personas tengan acceso a una tarjeta”, indicó.

“Yo quiero mandarle un mensaje al Congreso Nacional, porque, a pesar de que les envié las reformas de las tarjetas de crédito hace un año, voy a ver positivo el proceso de discusión, voy a ver que durante un año las reformas estuvieron muy bien, aunque yo creía que las iban a aprobar en dos semanas”, apuntó Hernández.

El gobernante dijo que “esperamos pacientemente durante un año y finalmente modificaron la Ley de Tarjetas de Crédito, pues nada justifica que un grupo de tres bancos le hayan estado cobrando hasta 74 por ciento de interés al más humilde; eso no es justo”, y sentenció que “eso se tiene que resolver”.

Lecciones

“Miren lo que aprendimos hacer un par de meses. Que algunos institutos de previsión del país colocan el dinero que tienen en cuentas en los bancos y los bancos les pagan a estos institutos de previsión 7 y 8 por ciento, pero ese mismo dinero que le prestan a los bancos, los bancos lo prestaban a 68 y 70 por ciento a los mismos afiliados del instituto de previsión de donde salió el dinero”, afirmó el titular del Ejecutivo.

“¿Cómo es posible esto? Con el mismo dinero de los afiliados se están ganando un platal de 60 por ciento; eso es lo que estamos corrigiendo hoy”, señaló Hernández.

“Hoy le digo también a los bancos que no somos irresponsables”, remarcó el mandatario, al tiempo que señaló que “todo mundo tiene que pagar, si Marco Antonio Bhaday (presidente de la Conafeph) me presta 100 lempiras y esos 100 lempiras los dejó de utilizar en sus necesidades o de ponerlos a trabajar, derecho tiene que me diga que me va a costar tanto. Lo importante es que no abuse de mí”.

“Los bancos tienen derecho a ganar y prestar el dinero que tienen que administrar, pero ganar lo justo, esa es la clave, lo justo”, apuntó.

Agregó que entre más personas tengan tarjetas de crédito y le ganen el interés justo, mejor les irá a los bancos.

Por tanto, señaló que es mejor que ganen en el volumen, pero “no estrangulen a unos pocos, porque cuando nos vayamos de esta tierra tenemos que dar cuentas”.

“Es bueno heredarles a nuestros hijos un nombre que signifique justicia y eso les va a bendecir”, arguyó el gobernante.

“Banqueros hondureños: queremos que sea un sistema más sólido y abierto a la gente y para eso hay que ganar lo justo, pero también tienen que ganar”, concluyó el gobernante.Hondudiario.

