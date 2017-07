Regulación de tarjetas de crédito afecta la economía y el comercio nacional

***El Cohep está en contra de la intervención al mercado con la ley no se regula solamente al sistema financiero sino otros sectores.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, dijo que no están de acuerdo con las reformas a las tarjetas de crédito, por la decisión perjudica a varios sectores.

Asimismo, agregó “sabemos que la intención es buena pero se puede convertir en efectos negativos, no solo para el dueño de las tarjetas; sino también para la economía nacional, la industria, el comercio”.

“Nosotros no compartimos, no lo apoyamos y nuestra posición no es en contra del sistema financiero, o personas en específico, tampoco en contra de determinados bancos”, apuntó.

El empresario, señaló “insistimos que cualquier tipo de regulación debe ser atreves del ente regulador correspondiente esta iniciativa no tenía que haber ido al Congreso Nacional (CN).

“Si había que modificar, regular o controlar algún tema que nos preocupa es la demanda de tarjetas de crédito, que se están brindado en una forma irregular e irresponsable esto tiene que ser regulado a través de La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”.

Finalmente indicó” el Cohep mantendrá la posición creemos que siempre hay tiempo y espacio para rectificar ojalá que estas medidas no vengan a ponerle más presión al usuario”.hondudiario.

