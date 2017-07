Concacaf oficializó calendario del Campeonato de Futsal de Clubes, Honduras 2017

**** Ocho equipos de igual numero de países competirán en este torneo que se realizará en esta capital, entre el 21 y 26 de agosto próximo.

Tegucigalpa, Honduras

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) oficializó este lunes en Miami, Estados Unidos el calendario de partidos para el Campeonato de Futsal de Clubes de CONCACAF Honduras 2017.

El anfitrión del campeonato, la Universidad Pedagógica Nacional (HON), fue sembrada en el Grupo A y enfrentará al FAX Futsal (GLP), Soyapango FC (SLV) y al Elite Futsal (USA) en el Grupo A.

En el Grupo B, el Grupo Line Futsal (CRC), sembrado en la posición B1, fue sorteado junto al Sporting Outlaws FC (CAN), Habana (CUB) y Sidekicks (MEX).

“Después de un exitoso campeonato de selecciones nacionales de Futsal el año pasado, esperamos que esta nueva edición del Campeonato de Clubes de Futsal de CONCACAF impulse aún más el desarrollo de la disciplina en la región”, dijo el Secretario General de CONCACAF, Philippe Moggio.

“El Futsal juega un papel importante en el crecimiento global del fútbol dentro de nuestra Confederación, y estamos esperando un gran campeonato de clubes en Honduras”, agregó el dirigente.

La segunda edición del Campeonato de Futsal de CONCACAF se disputará en Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 26 de agosto.

El campeonato de invitación, que contará con ocho de los mejores clubes de Futsal de la región y que representarán a ocho Asociaciones Miembro de CONCACAF, se jugará en su totalidad en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa, Honduras.

“La Federación Hondureña de Fútbol tiene el honor de haber sido elegida como país sede del Campeonato de Club de Futsal de CONCACAF 2017”, dijo Jorge Salomón, presidente del Comité de Normalización de FENAFUTH.

Salomón indicó que “Honduras será un gran anfitrión y esperamos que los jugadores, entrenadores y oficiales, así como los aficionados y los medios se sientan como en casa”.

Los ocho (8) clubes participantes jugarán en formato round robin para la fase de grupos, con los dos mejores equipos de cada grupo avanzando a las semifinales. Hondudiario

Calendario del Campeonato de Futsal de Clubes de CONCACAF Honduras 2017

*En hora local

Lunes, 21 de agosto de 2017

12:30 Sidekicks (MEX) vs Habana (CUB)

15:00 Elite Futsal (USA) vs Soyapango FC (SLV)

17:30 Grupo Line Futsal (CRC) vs Sporting Outlaws FC (CAN)

20:00 Universidad Pedagogica Nacional (HON) vs FAX Futsal (GLP)

Martes, 22 de agosto de 2017

12:30 Sporting Outlaws FC (CAN) vs B4- Sidekicks (MEX)

15:00 FAX Futsal (GLP) vs Elite Futsal (USA)

17:30 Habana (CUB) vs Grupo Line Futsal (CRC)

20:00 Universidad Pedagogica Nacional (HON) vs Soyapango FC (SLV)

Miércoles, 23 de agosto de 2017

12:30 Habana (CUB) vs Sporting Outlaws FC (CAN)

15:00 Soyapango FC (SLV) vs FAX Futsal (GLP)

17:30 Grupo Line Futsal (CRC) vs Sidekicks (MEX)

20:00 Universidad Pedagogica Nacional (HON) vs Elite Futsal (USA)

Viernes, 25 de agosto de 2017 (Semifinales)

16:30 First Place Group B vs Second Place Group A

19:00 First Place Group A vs Second Place Group B

Sábado, 26 de agosto de 2017 (3er Lugar y Final)

14:30 Loser Semifinal 1 vs Loser Semifinal 2

17:00 Winner Semifinal 1 vs Winner Semifinal 2

