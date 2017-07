Olimpia es el encargado de dar la bienvenida a la Liga Nacional a “Los Lobos” de la UPN

***Los leones blancos del Olimpia, son los encargados de dar la bienvenida a los estudiantes, en un duelo adelantado, debido a que los albos inician su camino el próximo 03 de agosto, en la Copa de Campeones de la Concacaf, ante el Alajuela de Costa Rica.

Tegucigalpa, Honduras.

El próximo 28 de julio arranca el Torneo de la Liga Nacional hondureña, con el duelo entre el Olimpia y los debutantes en el fútbol profesional “los Lobos” de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes lograron su ascenso con un equipo lleno de estudiantes.

Los leones blancos del Olimpia, son los encargados de dar la bienvenida a los estudiantes, en un duelo adelantado, debido a que los albos inician su camino el próximo 03 de agosto, en la Copa de Campeones de la Concacaf, ante el Alajuela de Costa Rica.

Olimpia, llega un equipo renovado y con nuevo estilo de juego, implantado por su nuevo entrenador, el colombiano Carlos Restrepo, que en su retorno buscará llevar a lo más alto al conjunto blanco que lleva dos años sin conseguir título en Honduras.

Además bajo el mando del estratega colombiano, los albos buscarán recuperar el prestigio internacional en la Liga de Campeones de Concacaf, y como primer paso deberán enfrentar nada más y nada menos que al Alajuela de Costa Rica, en duelo de ida y regreso.

Los universitarios por su parte, ratificaron a Salomón Nazar, como su entrenador, los refuerzos han sido muy pocos apenas 4 jugadores con experiencia, de allí pare de contar, ya que la junta directiva decidió jugársela con la mayoría de jugadores que lograron ascender a la liga profesional.

La primera jornada continuará con duelo de norteños, ya que el 05 de agosto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, cuando el Real España reciba al Platense de Puerto Cortés a partir de las 7:00 de la noche.

Se conoció que la Liga Nacional, analizaba la posibilidad de añadir dos equipos más en la primera división, pero todo quedó en nada, ya que tras definirse las fechas y horarios del Torneo Apertura no se incluyeron los clubes que participarían como invitados. No obstante la iniciativa no ha quedado descartada del todo, ya que en el 2018 se podría tener una liga con doce equipos.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...