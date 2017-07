Alimentos que ayudan al crecimiento de las uñas

***A todas las personas les gusta tener unas bonitas uñas para poder mostrarlas con orgullo y que las manos se vean lindas. Tanto hombres como mujeres pueden tener unas uñas preciosas, además que unas bonitas uñas mostrarán una buena salud física y emocional en las personas que las luzcan.

Tegucigalpa,Honduras

Si quieres conseguir unas uñas más fuertes de forma natural, entonces sólo tendrás que pensar en mejorar tu salud. Cambia tus hábitos alimenticios y podrás disfrutar de unas uñas increíbles. Si eres una persona que siempre ha tenido las uñas quebradizas y débiles ya es hora de tenerlas fuertes. Para que sean más fuertes deberás conseguirlo desde el interior con algunos cambios en tu alimentación.

Necesitarás más frutas y verduras porque son fuentes de vitaminas y minerales, imprescindibles para el cuerpo y para ayudar a tus uñas a que crezcan más fuertes y saludable.

Estos son algunos de los alimentos que puedes tener en cuenta para poder tener las uñas más fuertes y sanas, pero recuerda que cada uno de estos siete alimentos es necesario para tener una buena salud y una dieta equilibrada y saludable. Por eso no podrás olvidar ninguno de estos alimentos en tu dieta diaria.

La Palta (aguacate)

La palta es abundante en proteínas vegetales, vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina E, vitamina K, ácido fólico, potasio y grasas saludables. Está siendo utilizado por muchas personas cada día por sus propiedades. Incluso es adecuado consumirla por las mañanas aunque estés a dieta porque sus grasas son necesarias para nuestro organismo.

Todos los nutrientes que se encuentran en la palta ayudarán a tus uñas, pero también a tu cabello y podrán crecer más sanos y fuertes. Son muchas las maneras en las que puedes disfrutar el aguacate en tus dietas para mejorar la salud de tus uñas. Puedes hacerte batidos verdes, ponerlo en ensalada, hacer guacamole, a la parrilla… ¡hay muchas formas diferentes y sólo deberás escoger la que mejor se adapte a ti!

Las verduras de hojas verde

Si antes no consumías muchas verduras y menos si eran de hoja verde, pero siendo adulto sabes que debes cuidar tu salud y tu alimentación, es probable que este tipo de alimentación sea el que más consumas en tu vida diaria… y si no es así, es hora de que empieces a cambiar estos hábitos por otros más saludables.

Las verduras de hoja verde te pueden ayudar a perder peso y también a que tengas unas uñas increíblemente más fuertes, y ademas son ricas en cobre, magnesio, zinc, proteínas, vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina E, biotina y otros nutrientes que son esenciales para tus uñas, tu piel y tu cabello. La mejor manera de conseguir todos estos nutrientes es consumir las hojas verdes crudas, pero si las cocinas también puedes conseguir parte de lo que necesitas.

Los huevos

Los huevos son unos alimentos indispensables para la dieta de muchas personas. Son ricos en proteínas, vitamina D y también en vitamina boitina B que son todos excelentes para las uñas. Comer un huevo duro para el desayuno es una forma sencilla de que tus uñas crezcan más y más fuertes, así nunca deberás pensar más en si se te rompe o no una uña.

Si estás a dieta puedes tomar las claras de huevo, pero debes saber que una dieta si comes de forma equilibrada, un huevo no te hará subir de peso y sus nutrientes son imprescindibles para mantener una buena salud.

Las semillas de girasol o de calabaza

Las semillas de girasol o calabaza son las llamadas pipas y suelen gustar a todo el mundo, pero no me refiero a las que están fritas o son saladas. Me refiero a las semillas de girasol y de calabaza crudas, que también se pueden comer y están buenas para consumir.

Las semillas de girasol crudas y también las de calabaza están cargadas de zinc, proteínas, cobre, vitamina E, magnesio, biotina y triptófano. Todos estos elementos te ayudarán a mejorar la salud de tus uñas y a tener energía y a sentirte mucho mejor.

Las semillas de Chía (Salvia hispanica)

Las semillas de chía van aumentando su popularidad en el consumo diario de las personas. Estas pequeñas semillas están cargados de beneficios para la salud. Las semillas de chía están repletas de zinc, calcio, proteínas y vitaminas del grupo B. Para tomarlas sólo tendrás que espolvorear la chía en una ensalada, en tu yogur preferido o en la leche de avena. También puedes tomarla en sopas, salsas, aderezos o productos horneados. Estas semillas las puedes encontrar en cualquier herbolario.

La avena

La avena se toma bastante tiempo para ser digerida por lo que te saciará bastante si estás a dieta. Además reduce los picos de insulina en el cuerpo que a menudo te conducen a un nivel alto de estrés. El estrés es una de las mayores causas de que tengas una mala salud y de que tus uñas estén débiles y quebradizas.

La avena también tiene grandes propiedades anti-inflamatorias y es rica en vitaminas del complejo B. Para mejorar tu salud y fortalecer tus uñas quebradizas, entonces puedes consumir un plato de avena en el desayuno, añadir avena en tus platos, tomar avena en batidos de fruta o yogur y tomar leche de avena.ComoMeInformo

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...