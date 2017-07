MP tendrá unidad para investigar lavado de activos, enriquecimiento ilícito y capitales exteriores

***“Esperamos que sea una unidad que tenga el recurso humano y que ya no sea una excusa del MP en decir que no hay recurso humano que no está calificado para realizar este tipo de investigación”, apuntó Ramírez.

Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de investigaciones de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Lester Ramírez, reveló que el Ministerio Público (MP) tendrá una Unidad Especial de Apoyo Fiscal que investigará los delitos de lavado de activo, enriquecimiento ilícito y movimientos de capitales al exterior.

“En este caso como es un concurso interno estamos hablando de fiscales del mismo MP, fue un concurso a lo interno, lo único que se publicó a lo externo fueron los puestos de analistas informáticos, entonces tenemos fiscales, agentes de investigación que son de la ATIC que participaron también para esta Unidad Especializada”, dijo inicialmente Ramírez.

Asimismo añadió que “hay analistas financieros, auditores contables que están participando también de las mismas estructuras del MP, que vienen con un muy buen rendimiento de la UNAH, son excelencia académica da la UNAH, este es un convenio que hay con la Autónoma y el MP de trabajo para reclutar profesionales recién graduados con excelencia académica”.

En ese sentido, Ramírez explicó que esta unidad investigará “delitos de corrupción complejos donde hay temas de lavado, de enriquecimiento ilícito, movimiento de capitales al exterior, entonces se necesita personal que conozca muy bien las finanzas y cómo funciona el sistema financiero, no solamente nacional sino también internacional”.

“Esperamos que sea una unidad que tenga el recurso humano y que ya no sea una excusa del MP en decir que no hay recurso humano que no está calificado para realizar este tipo de investigación”, apuntó Ramírez.

Asimismo, agregó que “la única preocupación que tenemos es que lo ideal sería que esta Unidad inicie antes de las elecciones generales, porque después o durante las elecciones generales en el país ya lo sabemos nosotros hay dos fenómenos, un fenómeno el funcionamiento del aparato estatal todo se relentiza, todo se pone en suspenso”.

“Y dos, cada siclo electoral en este país implica fuete extensiones políticas, inestabilidad política y en un proceso electoral como el que vamos a ver en este momento los resultados pueden ser debatidos, contestados, eso va a generar una situación de ilegitimidad para cualquier gobierno que tome posesión en enero 2018”, señaló.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...