CASAS. El candidato de la Alianza manda a decir que convertirá las cárceles de El Pozo y La Tolva en hospitales y que a los “angelitos” que se encuentran hospedados en sus celdas los mandará a un monasterio. Doña Aurora de Pineda cree que si cierran esas cárceles, la solución sería mandar a sus inquilinos a las casas de los que dirigen la alianza… ¡Vaya, jodido!…

PISTO. Chico Pancho no se ha andado por las ramas para decir que no hay pisto para la huella dactilar que pide su paisano olanchano, así es que, ya están sabidos… ¿Estáis oyendo, Libreta?… O sea que no habrá miembro en el TSE ni segunda vuelta ni voto electrónico ni huellita dactilar.

UNAH. Lejos de que se vislumbre una posible salida al desmadre en la UNAH, la cosa se pone “pior” cada día. La rectora asegura que hasta las barras bravas de algunos equipos de fútbol han llegado a meter la cuchara al relajo, no digamos la “people” de Libre. Y, el que no crea, que le pregunte a Bartolo.

FONDO. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que el desmadre en el alma nutricia no parará hasta que pasen las elecciones, porque resulta que en el fondo lo que hay es una lucha contra la reelección y otras hierbas. Como el olanchano, dicen, se les dio vuelta en lo plano, ahora buscan otras trincheras para la lucha, y qué mejor que la “U”.

MESA. Al menos, claro está, que sea el mismo olanchano que, para no darse color –por aquello de los acuerdos bajo la mesa-, se haya dado vuelta y le esté echando leña al fuego. Y, adivinen quién es el personaje de Libre que asesora a los encapuchados.

PAC. La Marlene no suelta ni a sol ni a sombra al señor de la televisión. La ahora líder suprema y candidata del Pac asegura que el candidato de Libre sigue usando la tarjeta de crédito del Pac para pagar gastos personales, lo cual, dice, es un delito, porque él ya no pertenece al partido.

PINTO. No solo la Selección está más torcida que la cola de un chancho, como decía “Gañote”. Al propio Jorge Luis Pinto, con todo el billete que gana como el gran estratega de la H, se le quedó el carro botado ayer en plena Fenafuth y se lo tuvieron que empujar. “Le tocaba el arranque y nada”…

ONU. Ya llegó por quien lloraban, el secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos. A su regreso a NY tendrá que pagar equipaje doble para llevar la andanada de quejas y denuncias de aquellos que dijimos, incluidos los “miaus”.

FONSI. Repudio generalizado de los cantautores latinos contra el régimen del remedo de dictador venezolano. El último en brincar ha sido Luis Fonsi por el uso abusivo de su éxito de éxitos, Despacito, luego que el busero superado le readaptó la letra para llamar a votar por su constituyente.

