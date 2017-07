La fiscalidad encarecería al Real Madrid el fichaje de Mbappé

***El club del Principado ha tasado al atacante en 180 millones netos, pero si lo quiere un club español deberá pagar un 19% más por temas fiscales.

Tegucigalpa, Honduras.

El Mónaco ya ha tasado a la joya Kylian Mbapp. El vicepresidente de la entidad monegasca, Vadim Vasilyev, no piensa dejar salir al atacante por menos de 180 millones de euros netos. Sin embargo los equipos españoles cuentan con un handicap que les obligaría a poner más dinero sobre la mesa. Además, el clun de Monte Carlo no piensa hacer frente a los derechos de formación que recibiría AS Brondy (en tonro a 1,5 millones de euros), según cuenta L’Equipe.

La cuestión no es otra que la fiscalidad. Mónaco está considerado por España como un paraíso fiscal en virtud de un Real Decreto de 1991 y ello le obliga a pagar el 19% de la plusvalía (diferencia entre el precio de venta y lo que pagó el Mónaco en su momento) generada por los traspasos de jugadores. Es un impuesto conocido de primera mano por el equipo del Principado ya que tiene tres litigios abiertos con la Agencia Tributaria por las ventas de James Rodríguez, Yannick Carrasco y Aymen Abdennour, tal y como desveló Football Leaks a finales de 2016.

Por entonces, Hacienda reclamó al Mónaco 11,7 millones de euros por las tres operaciones con el Real Madrid, Atlético y Valencia.

Si Vasilyev no vacila y tiene intención de meter 180 millones limpios en las arcas del Mónaco, una vez descontados los derechos de formación, el Real Madrid tendría que hacer una oferta superior a los 224 millones de euros ya que el 19 por ciento de gravamen se aplica sobre el importe total de la operación (funciona igual que el impuesto sobre la renta). Dos millones más de lo que PSG deberá pagar por Neymar.AS

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...