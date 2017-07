WhatsApp una de las aplicaciones de mensajería menos seguras del mercado

***Para valorar a una serie de apps y firmas tecnológicas o de comunicaciónes, la institución desligada del ámbito gubernantal con sede en San Francisco y fundada en los años 90 para defender los derechos de la libertad de exprensión en la era digital ha empleado cuatro categorías.

Tegucigalpa, Honduras.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no está ofreciendo el nivel de seguridad que dice tener, pese al sistema de cifrado como ha hecho ver el último informe de “Electronic Frontier Foundation” en que el valora a la herramienta con dos puntos sobre cinco en cuanto al nivel de protección hacia los usuarios.

seguir las mejores prácticas del sector, informa a los usuarios sobre las solicitudes de datos gubernamentales, prometer no trasladar información de los usuarios a terceros, invocar un procedimiento legal para que el juez revise cada orden de silencionamiento de la Carta de Seguridad Naciona (NSL) que la empresa recibe y las últimas políticas públicas para los usuarios.

WhatsApp suspende en tres de ellas, porque no informa a los usuarios sobre las peticiones de información del Gobierno, tampoco incluye entre sus claúsulas no vender datos del usuario o defiende a los usuarios ante la Justicia ante las órdenes de silenciamiento. Aunque la aplicación tenga el sistema cifrado entre las personas que envían sus mensajes, la empresa no hace esfuerzos para protegerlos ante el Gobierno y sus datos ante otras entidades.

EFF señala que el truco se encuentra entre la ambigüedad de las clausulas que la compañía incluye. Es decir, cuando WhatsApp dice: “Cuando compartimos información con proveedores de terceras partes, pedimos el uso de tu información de acuerdo a nuestras intrucciones y términos o cuando te requerimos usarlos”; en realidad, lo que se entiende en ese “de acuerdo a nuestras intrucciones”.

En cambio, la organización ensalza las buenas prácticas de otra aplicación de mensajería: Wickr, la aplicación segura de mensaría instantánea de Mr. Robot. La cual, según la organización, no solo cumple en todas las categorías que las que han valorado a varias herramientas y compañías, sino que la empresa emite un informe de transparencia. Por lo que EFF «aplaude las políticas de Wickr en relación a la transparencia y privacidad del usuario».

Empresas suspensas

En lo relativo a la valoración de la protección al usuario, EFF valora a otras firmas tecnológicas y herramientas que también suspenden como WhatsApp. Amazon, la compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T, T-Mobile o Verizon no cumplen la mayor parte de los requisitos que la institución demanda como prioritarias.

Firmas sobresaliente

En cambio, las empresas que sí cumplen con todas las expectativas de EFF hacia los usuarios son Adobe, CREDO mobile, Dropbox, Pinterest, SONIC, UBER, LYA y WordPress. Las empresas que se quedan cerca de una puntuación máxima con cuatro estrellas son las compañías Apple, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, slack y Yahoo. ABC. Hondudiario.

