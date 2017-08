MP y MACCIH deben investigar todos los actos de corrupción que se han dado en el TSE

***En ese sentido, Zelaya indicó “le digo a la MACCIH, el primer acto de corrupción en un país se da en sus elecciones, al MP: dele seguimiento a esa investigación y a la MACCIH: investiguen al TSE y los actos de corrupción que ahí se han dado”.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL) Luis Zelaya, pidió este martes al Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) investigar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por todos los actos de corrupción que se han venido dando en los procesos electorales.

“El 26 de noviembre se van porque se van y la institucionalidad regresa al país, el respeto a la ley regresa al país; están nerviosos y preocupados y tienen razón de estarlo. Y a David Matamoros Batson le digo: los delitos de traición a la patria no prescriben”, inició diciendo Zelaya en declaraciones a Canal 11.

Asimismo añadió “ahí hablaban en ese Foro un domingo, dicen que es que quieren deslegitimizar el proceso, que es irresponsable, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica son miembros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a ambas instituciones les digo: “Lean, lean el informe del CNA”.

En ese sentido, indicó "leerlo, conocerlo y callarse, eso sí genera dudas y deslegitimiza el proceso, esa es la verdad, vean el informe, las serias irregularidades

De igual manera, cuestionó “se hizo un contrato de escáneres alquilados, 30, 40 millones de lempiras, no se sabe, no se sabía cuánto, ni se usaron ni se usarán, así de sencillo, investiguen quién es la empresa detrás, quiénes son los socios de esa empresa de los escáneres y ahí no había ningún Consejo Técnico Consultivo, ¿A quién le preguntaron?”.

“Ahí sí se empoderan los del TSE, ellos mismos se deslegitimizan con los actos de corrupción y con el incumplimiento de la ley, no somos nosotros los que deslegitimizamos el proceso, son ustedes mismos, magistrados, que no cumplen con la ley”, señaló el presidenciable.

Y agregó “ustedes no son los principales actores del proceso, entiéndalo, ustedes son simples garantes del proceso, los principales actores son los 6 millones de hondureños que tenemos que ir a votar, más los que vamos en cargos de elección popular, esos somos los actores del proceso, no ustedes”.

Considera que los magistrados “son unos simples garantes, cumplan con su misión y le digo a todos aquellos de la Sociedad Civil y que se ponen ahí a hablar que quieren deslegitimizar el proceso, no, quienes deslegitimizan el proceso son los miembros del TSE con sus irregularidades administrativas en las contrataciones que manejan y dos, en el incumplimiento de la ley; resuelvan esos dos y el proceso es transparente que es lo que todos queremos”.Hondudiario.

