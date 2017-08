“Secuestrada la caficultura en Honduras”, denuncian productores de café

*** Productores de café de varios sectores del país llegaron a la capital para protestar contra las políticas impositivas de los administradores del IHCAFE.

Tegucigalpa, Honduras

Un centenar de productores de café de diferentes sectores del país, se manifestaron aquí frente al edificio del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) para protestar contra sus autoridades, denunciar irregularidades en la aplicación de las leyes y la administración de los recursos.

El dirigente identificado como Tomás Ramírez, expresó que la movilización tenía como objetivo denunciar irregularidades administrativas y pedir la derogación o reformas a la leyes ligadas a la producción de café, considerando que las mismas les están afectando y las autoridades del IHCAFE y del Fondo Cafetero no les están favoreciendo.

Indicó que entre los manifestantes estaban productores de El Paraíso, Comayagua, Olancho y Santa Bárbara, entre otros, considerando que ellos ponen la materia prima para el sostenimiento de este rubro y de las instituciones.

Ramírez aseguró que la movilización no tiene vínculos políticos, considerando que entre los manifestantes hay miembros de todos los partidos, liberales, nacionalistas y de Libre, como también independientes.

“La caficultura hondureña esta secuestrada por Asterio Reyes y su grupo, y los productores viviendo en la miseria”, señaló el productor al pedir o bien reclamar a los políticos y en especial a los diputados del Congreso Nacional que revisen o deroguen la ley que administra la producción y comercialización del café.

“Que hagan una nueva ley”, exclamó al señalar que no están conformes con las deducciones que les hacen estas organizaciones porque de esas no tienen ningún beneficio, que los caficultores “no están bien en el país”.

Aclaró que no están molestos por lo que les cobran, “sino porque nos retienen el dinero. Nos roban y lo hacen de una manera legalizada porque están amparados en las leyes y eso es lo que ya no queremos”.

Sostuvo que gran parte de los caficultores, no firmaron ningún documento para que les retengan su dinero, “yo no firme para que me quitaran mi dinero para el Fondo Cafetero o para pagar una deuda a Taiwán, yo no firme eso del dólar que me lo quitaran, están violando el derecho de cada productor nacional”.

Indicó que después de una reunión con los dirigentes del IHCAFE se presentarían ante el Ministerio Público a denunciar las irregularidades, que según ellos les están afectando.

Por otro lado, se dijo que el IHCAFE a través de las otras organizaciones no están recibiendo la ayuda adecuada, que muchas veces los insumos que reciben están muy caros y hasta vencidos. hondudiario

