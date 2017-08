TSC confirma investigación por “enriquecimiento ilícito” de 13 funcionarios públicos

*** El magistrado del TSC no reveló nombres, pero aseguró que a los funcionarios ya se les notificó para que justifiquen su patrimonio que supera varios millones de lempiras y dólares.

Tegucigalpa, Honduras

El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Ricardo Rodríguez, reveló que tienen los informes de unos 13 funcionarios públicos que fueron investigados y han sido notificados para que justifiquen su millonario patrimonio.

Rodríguez que no reveló los nombres, aseguró que existen funcionarios y ex funcionarios públicos que tienen patrimonios que superan los 50 millones de lempiras, como también otro que suma unos dos millones de dólares.

Indicó que a estos funcionarios ya investigados, se le hizo la notificación respectiva a fin de que se presenten para justificar esos patrimonios, que fueron investigados, en algunos casos desde el 2005.

Según el magistrado, estos casos serán trasladados al Ministerio Público cumpliendo los procedimientos legales, para que se cumplan los requerimientos.

El TSC ha informado que muchos casos de investigaciones realizadas a empleados y ex empleados públicos, no han sido ejecutados por el Ministerio Público, se incluye casos de ex policías . hondudiario

