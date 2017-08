El Victoria representa a Honduras en torneo de campeones sub 13 de Concacaf

***Dieciséis equipos participarán en el campeonato de clubes de menor edad de la Confederación.

Miami, Estados Unidos.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) anunció el calendario de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank 2017. La tercera edición del campeonato comenzará este sábado, 5 de agosto, y se disputará hasta el 12 de agosto, donde Honduras será representado por el Victoria de La Ceiba.

El campeonato por invitación, que contará con dieciséis de los mejores clubes Sub-13 de la región y que representan a diez Asociaciones Miembro de CONCACAF, se jugará en su totalidad en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, México.

“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de esta nueva edición de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank, un gran evento para nuestra categoría de edad más joven, que se desarrolla gracias a nuestra asociación con Scotiabank y la FMF”, dijo el Secretario General de CONCACAF, Philippe Moggio. “En CONCACAF, trabajamos todos los días para ayudar al desarrollo del juego en toda la región. Ahora que estamos a punto de iniciar la tercera edición, la Liga de Campeones Sub-13 de Scotiabank, ha sido un modelo de éxito y una iniciativa para el desarrollo”.

“Scotiabank tiene el propósito de apoyar a las organizaciones que se comprometen a ayudar a los jóvenes a alcanzar su potencial infinito,” dijo John Doig, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Mercadeo, Scotiabank. “Creemos que esta es una inversión en la seguridad, estabilidad y el crecimiento a largo plazo para nuestras comunidades. Scotiabank es un orgulloso patrocinador del fútbol juvenil en los países en los que tenemos presencia. Estos patrocinios le dan a Scotiabank la oportunidad de apoyar a los jóvenes en el fútbol. ¡Le deseamos la mejor de las suertes a todos los equipos!”

En México, los dieciséis clubes Sub-13 participantes jugarán en formato de todos contra todos para la fase de grupos, con los dos mejores clubes de cada grupo avanzando a los cuartos de final, seguidos por las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final. Haga clic aquí para ver el calendario de partidos completo.

La edición 2016 de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank se disputó en la Ciudad de México, México. C.D. Santa Ana (El Salvador) obtuvo el título, superando a Comunicaciones FC (Guatemala) en la final.

Todos los partidos del torneo de este año se presentarán en vivo en la página web oficial, que cuenta con transmisiones en vivo del torneo, así como también con estadísticas, información sobre los equipos, fotos y otros contenidos.

CONCACAF, Scotiabank y la FMF darán una conferencia de prensa de inicio del torneo, el viernes, 4 de agosto a las 9:00 am hora local en el Centro CDMX de Pepsi en la Ciudad de México. Los medios de comunicación están cordialmente invitados a asistir.

Grupos y Calendario de Partidos de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank

*En hora local

Grupo A

Liga Municipal Boca del Rio (México)

CD Victoria (Honduras)

Portmore United FC (Jamaica)

CD Plaza Amador (Panamá)

Grupo B

Universidad Cantera Norte (México)

Santa Ana (El Salvador)

Toronto FC (Canadá)

Real Estelí (Nicaragua)

Grupo C

Pioneros Cancún (México)

Police FC (Trinidad & Tobago)

Alajuelense (Costa Rica)

San Salvador (El Salvador)

Grupo D

Fuerza Naranja (México)

Herediano (Costa Rica)

Chicago Fire (USA)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

Sábado, 5 de agosto de 2017

10:00 Liga Municipal Boca del Rio (MEX) vs Portmore United FC (JAM)

10:00 Universidad Cantera Norte (MEX) vs Toronto FC (CAN)

10:00 Pioneros Cancún (MEX) vs LD Alajuelense (CRC)

12:00 C.D. Victoria (HON) vs C.D. Plaza Amador (PAN)

12:00 Santa Ana (SLV) vs Real Estelí (NCA)

12:00 Police FC (TRI) vs San Salvador (SLV)

14:00 Fuerza Naranja (MEX) vs Chicago Fire (USA)

14:00 C.S. Herediano (CRC) vs Vancouver Whitecaps FC (USA)

Domingo, 6 de agosto de 2017

10:00 C.D. Victoria (HON) vs Liga Municipal Boca del Rio (MEX)

10:00 Real Estelí (NCA) vs Toronto FC (CAN)

10:00 C.S. Herediano (CRC) vs Fuerza Naranja (MEX)

12:00 San Salvador (SLV) vs LD Alajuelense (CRC)

12:00 Police FC (TRI) vs Pioneros Cancún (MEX)

12:00 Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs Chicago Fire (USA)

14:00 C.D. Plaza Amador (PAN) vs Portmore United FC (JAM)

14:00 Santa Ana (SLV) vs Universidad Cantera Norte (MEX)

Lunes, 7 de agosto de 2017

10:00 Chicago Fire (USA) vs C.S. Herediano (CRC)

10:00 Fuerza Naranja (MEX) vs Vancouver Whitecaps FC (CAN)

10:00 LD Alajuelense (CRC) vs Police FC (TRI)

12:00 Liga Municipal Boca del Rio (MEX) vs C.D. Plaza Amador (PAN)

12:00 Universidad Cantera Norte (MEX) vs Real Estelí (NCA)

12:00 Pioneros Cancún (MEX) vs San Salvador (SLV)

14:00 Portmore United FC (JAM) vs C.D. Victoria (HON)

14:00 Toronto FC (CAN) vs Santa Ana (SLV)

Miércoles, 9 de agosto de 2017 – Cuartos de Final

10:00 Primer Lugar Grupo A vs Segundo Lugar Grupo B

10:00 Primer Lugar Grupo C vs Segundo Lugar Grupo D

12:00 Primer Lugar Grupo D vs Segundo Lugar Grupo C

14:00 Primer Lugar Grupo B vs Segundo Lugar Grupo A

Viernes, 11 de agosto de 2017 – Semifinales

10:00 W25 vs W26

12:00 W31 vs W29

Sábado, 12 de agosto de 2017 – Tercer Lugar y Final

10:00 L33 vs L35

12:00 W33 vs W35

