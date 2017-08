Tus uñas son el reflejo de tu salud ¿Sabes interpretarlas?

***Las cortamos, limamos, pintamos, mordemos… Todo el mundo sabe que hay que cuidar las uñas ya que en cierto modo son un reflejo de nuestra forma de ser. Las manos de una persona te pueden decir cosas como si fuma, cuáles con sus hábitos de higiene o el interés que le presta a los pequeños detalles. Pero ¿sabías que las uñas te pueden ayudar a detectar una enfermedad?

Tegucigalpa, Honduras

Más allá de ser un lienzo para auténticas obras maestras de la manicura, las uñas cumplen con una función biológica concreta. Su finalidad en nuestro cuerpo es la de proteger los dedos frente a los agentes externos, además de ayudarnos a tener una mayor precisión a la hora de llevar a cabo labores manuales. Pero también puedes aprender a interpretar el mensaje que te mandan tus uñas. El color, la textura o el grosor deben ser tenidos en cuenta, al igual que si sufres descamación en tus uñas.

Secas y quebradizas. Si tus uñas tienen esa apariencia, es probables que tengas anemia o algún tipo de problema con el tiroides.

Blanquecinas: Si tus uñas tienden a presentar este tiempo de coloración, puede estar relacionado con problemas hepáticos o renales.

Con rayas: Si tus en tus uñas puedes identificar marcadas líneas, lo más probable es que tengas alguna deficiencia alimenticia como falta de nutrientes. También puede estar relacionado con un problema de tiroides o algún tipo de infección.

Amarillentas: Puede que tengas algún tipo de problema renal, o que fumes demasiado, lo que haya amarilleado tus uñas.

Azuladas o amoratadas: Los problemas respiratorios o de circulación, suelen estar relacionados con este tiempo de síntomas en las uñas.

Enrojecidas: Puede que tengas algún tipo de dolencia cardiovascular. O simplemente también pude pasar que no hayas eliminado del todo bien aquel esmalte rojo pasión…

Verdosas: El color verdoso en las uñas suele estar relacionado con algún tipo de contaminación bacteriana.

Con manchas negras: Las uñas que presentan estos síntomas suelen estar relacionadas con el cáncer de piel.

Abultadas:La psoriasis y la tiña son las afecciones más típicas en personas que tienen unas uñas demasiado gruesas y abultadas.

Cuidado de las uñas

Tranquila, que no cunda el pánico. En muchas ocasiones la apariencia más amarillenta de nuestras uñas se debe a un producto quita-esmalte muy agresivo o al no dejar respirar nuestra manicura entre una sesión y otra. Hay algunos esmaltes más complicados de eliminar como los muy oscuros o los rojizos, los cuales dejan restos de su paso en algunas zonas de las uñas, así que no tienes por qué alarmarte.

Eso sí, si ves que el estado, color o dureza de tus uñas sigue exactamente igual tras el paso de una semana, acude a tu dermatólogo, ya que es probable que tu problema sea más grave.

Y nunca debes olvidar seguir las medidas básicas y fundamentales en el cuidado de las uñas:

Limpia tus manos y tus uñas a diario.

Córtalas a una medida recomendable, y siempre evitando las esquinas muy puntiagudas, que pueden favorecer la encarnación.

Deja respirar tus uñas entre esmalte y esmalte.

No uses uñas postizas durante periodos de tiempo muy alargados.

Evita eliminar la cutícula.

Si tus manos van a estar en contacto con el agua durante mucho tiempo, es preferible que las protejas con el uso de guantes.

Ya sabes, no te olvides de prestar atención a tus uñas, y mímalas tanto como al resto de tu cuerpo.Enfemenino.

