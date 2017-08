133 universitarios con discapacidad estudiarán con Becas 20/20

***Estos 133 estudiantes universitarios fueron favorecidos para formar parte del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.

Tegucigalpa, Honduras.

¡Si querés, podés! Con este lema recibieron sus becas hoy, en Casa Presidencial, 133 estudiantes universitarios que viven con alguna discapacidad, de parte del presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama, Ana García de Hernández.

El estudiante de la carrera de Administración de Empresas Oscar Zúñiga contó en el evento que hace seis años la vida le cambió drásticamente.

“Recibí dos disparos en mi cabeza, lo cual me dejó en una situación difícil con problemas de movilidad y aprendizaje, pero eso no me detuvo y seguí adelante”, recordó Zúñiga de 29 años de edad.

“Antes de mi accidente yo era excelencia académica en la Universidad y aun después de mi accidente sigo siendo excelencia académica; quiero ser ese hondureño que ayude a mi país” porque “cuando se quiere se puede”, afirmó.

Margarita Alvarenga, también universitaria con discapacidad, exhortó a los estudiantes a que aprovechen esta iniciativa del presidente Hernández.

“Tengo muchas ilusiones y muchas metas, pero agradezco al Programa de Becas Honduras 20/20 porque han confiado en nosotros. A los becarios les pido que digamos que sí podemos salir adelante sin importar los problemas”, indicó la joven, quien estudia Derecho.

“Como dice el lema, si crees, puedes; no importan los obstáculos o dificultades que se encuentran en la vida, hay que poner especial esfuerzo en el estudio porque sí podemos salir adelante “, apuntó Alvarenga.

“El sector de la discapacidad es muy vulnerable, pero nunca habíamos sentido tanto apoyo de parte de un Gobierno. Este programa de becas es una gran oportunidad, esto es parte del cambio que Honduras necesita”, dijo otro becario, Oscar Pineda, estudiante de Derecho.

“Estas becas son importantes ya que es un apoyo importante para los estudiantes. Estamos agradecidos con el presidente Hernández por este importante apoyo”, apuntó Brayan Sosa, estudiante de la carrera de Informática Administrativa.

Bondades

El primer desembolso para los beneficiarios es a partir de hoy y se espera becar a 1,000 estudiantes más en Tegucigalpa y 800 de San Pedro Sula bajo la modalidad del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.

Todos los beneficiarios fueron escogidos por autoridades de las distintas universidades de Honduras y son personas que viven con discapacidades como poca movilidad, no videncia o problemas con su sentido del oído, entre otros.

Justicia social

El presidente Hernández expresó que en estas tareas del Gobierno “uno afronta retos todos los días y sin duda, aunque venimos de momentos difíciles, pero algo que siempre me golpeó mucho la conciencia es que hay una Honduras en la que familias apoyan a sus hijos para que puedan superarse, pero hay otras personas en todo el país que han estado olvidados y que no se ha reconocido que ante Dios todos somos iguales”.

El titular del Ejecutivo prosiguió diciendo que “hay muchos hogares en Honduras que no viven en condiciones dignas, que no tienen ni siquiera los servicios básicos dignos, y con ellos tenemos una gran deuda y por eso nos vemos en la obligación de hacerles justicia social”.

Además, detalló que esta incorporación de becas debe servir para otras personas que no han podido contar con oportunidades.

“Ustedes pueden ser ejemplos para salir adelante para esas personas y pueden ser promotores de cambios importantes en la vida de personas que necesitan vivir en mejores condiciones y tener oportunidades”, afirmó Hernández.

Por otra parte, la primera dama, Ana García de Hernández, exhortó a ser solidarios en Honduras “porque no estamos exentos de poder sufrir un problema de discapacidad”.

“Siempre he dicho que el mayor problema es el de aquellas personas que sufren discapacidad en el corazón o que no hacen nada para ayudar a nuestros hermanos que sufren alguna discapacidad”, puntualizó.Hondudiario.

