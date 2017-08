Estudio arquitectura porque era el sueño de mi padre y también el mío: Eisly Martínez

***”Catica” es uno de los personajes más importantes en la película “Cipotes” que actualmente está llenando los cines a nivel nacional.

Por: Alma Banegas

Tegucigalpa, Honduras.

Eisly Lineth Martínez Claveau, es una estudiante de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien hoy en día es la revelación del cine hondureño, tras desarrollar un brillante papel en la película “Cipotes” que es actualmente el filme que se ha convertido en la sensación de las pantallas gigantes a nivel nacional.

Eisly Lineth, es una simpática y carismática jovencita que ha sorprendido a propios y extraños, por su excelente interpretación de “Catica” en la película “Cipotes, la novela del intelectual hondureño Ramón Amaya Amador. No es para menos pero ella tiene los pies sobre la tierra y sabe lo que es soñar y luchar en la vida.

Es originaria de Tegucigalpa, y actualmente reside en la colonia Suyapita, lugar donde es muy conocida por sus vecinos y amigos, ya que se caracteriza por ser amable y carismática, pues, siempre se le puede ver sonriéndo a la vida pese a las dificultades y los retos que se presenten. Expresa, que hoy se siente muy bien tratada por los medios de comunicación, pero que al igual no es fama lo que busca.

El sueño de mi papá era verme graduada de arquitecta

Es así que en una entrevista exclusiva a Hondudiario.com, Eisly habló de sus sueños, dejó un mensaje para jóvenes, a quienes les invitó a no cesar en sus luchas. Se declaró fiel creyente de la Virgen de Guadalupe y reconoce que la vida le sorprendió porque nunca se imagino que a su edad ya cargaría la experiencia de protagonizar una película.

Su padre, Juan Carlos Martínez Velásquez (QDDG), soñaba con verla realizada profesionalmente en la carrera de arquitectura, una profesión que comúnmente es desarrollada por el género masculino, “era el sueño de mi papá” dijo, y agrega “es también el mio, la arquitectura me ha gustado desde siempre y es por eso que estudio esta profesión”.

La sencillez y la humildad, son los valores que más denota; su mejor amiga y confidente es su madre, Loana Patricia Claveau Garcia, y una de las compañías que más disfruta, es la de su hermana, Lindsay Marían, “con ellas somos muy unidas, nos toca enfrentar juntas la vida”.

Soy devota a la Virgen de Guadalupe

Se describe como una persona sociable, le gusta leer, bailar, pasar tiempo con sus amigos y escuchar música, a sus 20 años de edad siempre tiene una sonrisa ante cualquier adversidad que se le presente.“Desde pequeña he sido católica, soy muy devota de la virgen de Guadalupe y creo en los milagros”.

Además reveló que es fanática del Motagua y el Barcelona de España, los equipos de sus amores. “He ido a ver algunas finales del azul profundo, aclaro, no voy cuando juega contra Olimpia porque me dan miedo esos partidos”.

Reconoce que su primera aparición en la actuación fue meramente una casualidad del destino, la realización de su primer casting lo hizo para ver si le gustaba este arte dramático, ya que nunca pensó, que a la primera le iban a dar un papel principal.

No sabía que podía actuar tan bien

“Cuando me dijeron que tenía el papel principal no lo podía creer, fui al casting porque me dijeron que fuera aprobar que tal vez me quedaba o gustaba la actuación, pero nunca pensé que lo haría tan bien como para quedarme con el papel principal, porque es primera vez que actuaba”, dijo con gesto visiblemente de alegría.

“El papel que interpreté es muy distinto de lo que soy en mi vida diaria, y gracias a esta historia pude conocer que sí existe la desigualdad en la sociedad hondureña y lo podemos ver en cosas tan pequeñas, como, no mostrarle el apoyo a una persona que necesita, a un proyecto, o porque no al talento de alguien” añadió.

Asimismo mencionó “he recibido muchos comentarios más que todo por la red social Facebook felicitándome por la actuación y diciéndome que continúe la mayoría de los mensajes son positivos y motivadores”.

Gracias a Boris Lara por creer en mí

“Este triunfo se lo dedicó a Boris Lara, todo lo que ahora estoy viviendo es porque él me dio la oportunidad, de emprender nuevas experiencias, otra faceta en mi vida”, manifestó.

Considera que “Honduras necesita un cambio y debemos de iniciar con uno mismo con el simple hecho de darle una sonrisa a alguien más, ya hicimos un cambio en esa persona por que no sabemos las situaciones cada uno vive, con ser educados, con botar la basura donde corresponda con pequeños detalles ya estamos haciendo la diferencia”.

Con la sonrisa que la caracteriza, enfatizó que los jóvenes deben de luchar por lo que quieren -yo ni en mis sueños más locos me imagine llegar a la pantalla grande y lo hice, entonces solo hay que luchar buscar esa oportunidad, porque todos lo podemos hacer si realmente lo queremos y somos constantes y disciplinados con nuestras metas en la vida-.

A pesar de la buena actuación y los buenos comentarios que ha dejado su trabajo dice que no está en sus planes otra producción por los momentos a menos que sea de la mano de Boris Lara quien fue su pilar en tan importante proyecto, de no ser así continuará con son sus estudios.hondudiario.

